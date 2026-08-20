Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, primul incident s-a produs în jurul orei 03:45. O patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești, aflată în serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Reni, a observat o explozie într-o parcare pentru camioane de pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei, potrivit Agerpres.

În urma exploziei a izbucnit un incendiu de vegetație, care s-a extins pe o suprafață estimată la 70-100 de metri pătrați și a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. La ora 03:50 a fost solicitat, prin Serviciul 112, un echipaj de pompieri, iar incendiul a fost localizat la ora 04:30.

Resturile unei drone, descoperite într-un crater

Un al doilea incident a fost înregistrat la ora 09:25. Patrula mobilă a Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești a depistat, la aproximativ un kilometru de frontiera de stat, pe teritoriul Republicii Moldova, un crater în care se aflau resturile unei drone. Printre acestea au fost identificate motorul, placa de alimentare și elemente ale elicei.

Zona a fost securizată, iar la fața locului a fost alertat Serviciul 112. Grupa operativă a Inspectoratului de Poliție Cahul desfășoară cercetări, în timp ce experții secției tehnico-explozive investighează proveniența aparatului de zbor, traseul acestuia și circumstanțele producerii incidentului.