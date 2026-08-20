Numărul cazurilor de infectare a crescut, până miercuri, de aproape patru ori în doar câteva săptămâni, potrivit agenţiei de sănătate publică din Grecia, EODY. La sfârşitul lunii iulie, fuseseră raportate 42 de cazuri, scrie Agerpres.

Unii pacienţi au dezvoltat boli grave care afectează sistemul nervos central, inclusiv encefalită, meningită şi alte complicaţii neurologice.

Majoritatea cazurilor au fost depistate în zona metropolitană a Atenei, conform autorităţii sanitare.

Virusul West Nile se transmite prin ţânţari. Majoritatea infecţiilor sunt asimptomatice sau provoacă doar îmbolnăviri uşoare, în timp ce cazurile severe se manifestă în principal în rândul persoanelor vârstnice şi al celor cu anumite afecţiuni medicale preexistente.

Creşterea numărului de cazuri de infectare în Grecia survine în contextul în care şi în alte zone din Europa de Sud se înregistrează un număr tot mai mare de infecţii cu virusul West Nile. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a făcut apel la o vigilenţă sporită.