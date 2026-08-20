Jason Mulhern, în vârstă de 57 de ani, și soția sa urmau să zboare spre Dalaman, în Turcia, de pe Aeroportul din Manchester, pe 22 iunie 2024. Înainte de decolare, femeia a făcut un comentariu despre accentul unui alt pasager, relatează Manchester Evening News.

Mulhern a intervenit în discuție și a început să „țipe”, moment în care membrii echipajului au discutat cu cei doi. Ulterior, cuplului i s-a spus că nu va mai primi alcool.

Potrivit informațiilor prezentate la Manchester Crown Court, Mulhern, originar din Trafford, a devenit atunci „agresiv, defensiv și furios”.

Bărbatul le-a spus membrilor echipajului că se comportă „inacceptabil”, că el și soția sa sunt „în vacanță” și că vor să „bea”. Cei doi au fost avertizați din nou, iar căpitanul le-a transmis că vor fi dați jos din avion dacă vor continua.

În cele din urmă, au acceptat situația, deși, potrivit procurorilor, au făcut-o „cu nemulțumire”.

A jignit o membră a echipajului

Situația a escaladat însă în momentul în care avionul a început să ruleze către pistă. Mulhern a strigat către una dintre membrele echipajului că este „o nenorocită de nazistă” și a folosit la adresa ei un termen extrem de vulgar.

Bărbatul a mai spus că este adult și că poate face ce dorește.

Betsy Hindle, procurorul în acest caz, a declarat că membra echipajului, în vârstă de 20 de ani, s-a simțit atât de inconfortabil și intimidată încât și-a schimbat locul în timp ce avionul rula pe pistă.

„Inculpatul spunea: «În ziua de azi nu mai poți numi pe nimeni cu acest cuvânt, nici măcar atunci când este. Dacă vreau să-ți spun așa, o voi face». A mai spus că toți membrii echipajului sunt naziști”, a relatat procurorul în fața instanței.

Căpitanul a fost informat cu privire la comportamentul pasagerului și a decis ca Mulhern și partenera sa să fie dați jos din avion. Decizia a fost întâmpinată cu aplauze de ceilalți pasageri.

În consecință, zborul a fost anulat, aeronava s-a întors la platformă, iar poliția a fost chemată. Instanța a aflat că zborul avea deja o întârziere de două ore.

Polițiștii au discutat cu Mulhern la bordul aeronavei și au observat că acesta vorbea neclar și îi întrerupea constant. Când oamenii legii i-au explicat că a comis o infracțiune, bărbatul le-ar fi răspuns: „Oh, du-te naibii”, după care a adăugat: „Pot să spun ce vreau, este o țară liberă. Dacă eu cred că ești nazist, o voi spune.”

Peste 300 de pasageri au fost afectați

Procurorul a explicat în instanță că incidentul a avut consecințe importante asupra pasagerilor.

„Ca urmare, aeronava a fost întârziată semnificativ, iar zborul a fost în cele din urmă anulat din cauza restricțiilor privind numărul de ore în care echipajul putea zbura în condiții de siguranță. Cei 300 de pasageri au trebuit să coboare din avion și să treacă din nou prin procedurile de securitate. A trebuit să fie găsite cazare și mese pentru pasagerii zborului”, a declarat Betsy Hindle.

Au fost afectați și aproximativ 300 de pasageri aflați în Turcia, care urmau să se întoarcă la Manchester cu aceeași aeronavă.

Mai multe declarații ale pasagerilor au fost prezentate instanței. Unul dintre aceștia l-a descris pe Mulhern drept „în mod evident beat” și „agresiv verbal”. Un alt pasager a spus că l-a auzit spunându-le membrilor echipajului: „Nu înțeleg de ce nu pot să beau ca un adult”.

Compania Jet2 a anunțat că intenționează să solicite despăgubiri civile în valoare de 44.710 lire sterline, sumă care include costurile pentru cazare și întârzierile provocate de incident.

Avocata lui Mulhern, Lisa Judge, a cerut instanței să considere cazul drept unul cu „cel mai scăzut nivel de vinovăție”, argumentând că nu a existat violență fizică. Ea a recunoscut că Mulhern și soția sa consumaseră alcool înainte de zbor și a subliniat că avionul avea deja o întârziere.

Avocata a mai susținut că perioada în care Mulhern a servit în Forțele Armate l-ar fi determinat să recurgă la alcool ca formă de „autotratament”.

Judecătoarea Elizabeth Nicholls i-a atras însă atenția că alegerea de a consuma alcool i-a aparținut. Aceasta a subliniat că prin comportamentul său Mulhern a provocat o nouă întârziere și, în cele din urmă, anularea zborului.

Judecătoarea i-a transmis lui Mulhern, care era susținut de soția sa aflată în sala de judecată, că faptele sale au fost „pur și simplu josnice” și au provocat „haos și suferință unui număr mare de oameni”.

Ce pedeapsă a primit

Jason Mulhern, domiciliat în Urmston, a fost condamnat la opt luni de închisoare, cu suspendare pentru 18 luni.

El trebuie, de asemenea, să participe la cinci zile de activități de reabilitare, să respecte timp de 120 de zile un ordin de abstinență de la alcool și să efectueze 300 de ore de muncă neremunerată. Totodată, instanța l-a obligat să achite 500 de lire sterline drept cheltuieli de judecată.

Instanța a mai aflat că Mulhern a primit o interdicție pe viață de a călători cu compania aeriană Jet2.