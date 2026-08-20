Tânărul era la stână cu oile, iar la un moment dat, câinii de pază au semnalat apropierea unui urs. Băiatul a încercat să îl alunge, dar animalul l-a atacat, l-a pus la pământ și l-a mușcat de o mână când victima, disperată, a încercat să își apere fața.

Ursul a fost pus pe fugă, în cele din urmă, de câinii ciobănești, iar cu ultimele puteri, tânărul a reușit să fugă spre stână și a sunat după ajutor.

A fost dus de urgență la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, iar medicii spun că este în afara oricărui pericol și va mai rămâne internat câteva zile.