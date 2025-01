Imigranți ilegali urcați în avion și trimiși acasă. Aeronave militare americane au aterizat în Guatemala

Un număr de 79 de guatemalezi (31 de femei şi 48 de bărbaţi) au sosit cu un prim zbor la scurt timp după miezul nopţii, a indicat Institutul Guatemalez pentru Migraţie. Al doilea avion militar, cu un număr încă nespecificat de pasageri la bord, a aterizat vineri dimineaţă, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Putem confirma că noaptea trecută două avioane ale Departamentului Apărării au efectuat zboruri de repatriere din Statele Unite în Guatemala", a declarat pentru AFP o sursă de la Pentagon.

„Zborurile de deportare au început. Președintele Trump transmite un mesaj puternic și clar întregii lumi: dacă intri ilegal în Statele Unite ale Americii, vei suporta consecințe severe”, a transmis vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o postare pe X.

Deportation flights have begun.

President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1