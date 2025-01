Un grup de activiști germani a protestat față de salutul lui Elon Musk: „Cumpăraţi o Tesla, susţineţi fascismul!” | FOTO

La un miting de susţinere a lui Donald Trump, luni seara, miliardarul şi-a întins de două ori braţul drept pentru a efectua un salut.

Aleşi democraţi şi istorici au denunţat un salut fascist au nazist, iar alţi observatori l-au interpretat ca pe un gest stângaci.

NEW: ADL condemns Elon Musk for making a series of Nazi-related jokes on X, calling it "inappropriate and offensive to make light" of the "singularly evil" Holocausthttps://t.co/Fun5Lhwxp5 — Axios (@axios) January 23, 2025

Pe reţeaua de socailizare X, proprietatea lui Elon Musk, grupul de activişti „Centrul de Frumuseţe Politică” a publicat miercuri seara o fotografie făcută noaptea a fabricii germane a miliardarului de la Grünheide, situată în apriopiere de Berlin, pe faţada căreia a fost proiectată o imagine uriaşă a gestului controversat.

A left-wing activist group has projected a giant image of Elon Musk doing his “my heart goes out to you” gesture alongside the word “heil” onto the front facade of Giga Berlinpic.twitter.com/gsgwdp1oqA — Drive Tesla ???????? (@DriveTeslaca) January 23, 2025

În proiecţie apare cuvântul „Heil” alături de firma luminoasă a fabricii de maşini electrice, formând împreună un „Heil Tesla”, o trimitere la salutul hitlerist.

„Cumpăraţi o Tesla, susţineţi fascismul!”, scriu ironic activiştii germani în alt mesaj în care publică o înregistrare video a proiecţiei pe fabrică.

Distrugerea artistică a lui Musk

„Vrem să organizăm distrugerea lui Elon Musk în mod artistic”, a declarat AFP un reprezentant al grupului ”Centrul de Frumuseţe Politică” (ZPS), Philipp Ruch.

Cazul a fost trimis parchetului, a declarat AFP poliţia locală. Potrivit organizatorilor, acţiunea a durat o oră.

Ei au difuzat, de asemenea, proiecţii ale şefei Partidului Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapra) Alice Weidel, candidata la cancelarie a extremei drepte în alegerile legislative anticipate prevăzute la 23 februarie.

Singura fabrică din Europa

Fabrica de la Grünheide, inaugurată în 2022, este singura ”gigafactory” din Europa a constructorului de vehicule electrice Tesla.

Fabrica, contactată de AFP, nu a răspuns.

Elon Musk se amestecă cu regularitate, de mai multe săptămâni, în campania alegerilor legislative din Germania, în susţinerea AfD.

AfD este creditată în sondaje pe locul doi, cu cel puţin 20% dintre intenţiile de vot, după Uniunea Creştin Democrată (CDU) a lui Merz.

Salutul nazist a stârnit furie în Europa

Salutul a generat imediat un răspuns viral, fiind atât criticat, cât și scuzat de susținătorii lui.

În Italia, popularul jurnalist Roberto Saviano – faimos pentru cruciada împotriva mafiei și, mai târziu, a guvernului de dreapta al Italiei a criticat aspru gestul nazist al lui Elon Musk, scrie Politico.

„Fie ca tu să fii blestemat", a spus Saviano. „Sfârșitul tuturor acestor lucruri va fi violent. Căderea sa va fi egală cu cea a celor la care se referă istoric cu acest gest. Musk va cădea în mâinile celor pe care îi incită acum, alimentați de aceeași violență pe care o practică".

De asemenea, tot în Italia, studenții au „spânzurat” un manechin cu fața lui Musk în Piazzale Loreto din Milano, imitând spânzurarea cadavrului dictatorului fascist italian Benito Mussolini în aceeași piață în 1945.

Grupul, care se identifică drept comunist, a postat o imagine a pe rețelele de socializare, scriind: „Întotdeauna este loc la Piazzale Loreto, Elon”.

Seen in Milan, Italy: An effigy of Elon Musk appeared on Piazzale Loreto—the site where Italian fascist dictator Benito Mussolini’s body was displayed in 1945—placed there by a student activist group. pic.twitter.com/Odm4o1Zmyu — red. (@redstreamnet) January 22, 2025

În Spania, un ministru de rang înalt al guvernului a părăsit platforma de socializare X a lui Musk ca răspuns la gest.



