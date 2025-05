Donald Trump vrea o „anchetă majoră” cu privire la sprijinului acordat de celebrităţi Kamalei Harris

„Candidaţii nu au voie să plătească pentru SPRIJIN, ceea ce Kamala a făcut, sub pretextul plăţii pentru divertisment”, a anunţat Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

„Voi solicita o anchetă majoră în această chestiune”, a anunţat el.

În timpul campaniei prezidenţiale din 2024, Kamala Harris a putut conta pe sprijinul unor vedete precum cântăreaţa Beyoncé şi prezentatoarea Oprah Winfrey.

Ea a negat deja că firma sa de producţie ar fi primit un milion de dolari de la echipa fostei vicepreşedinte pentru a acoperi costurile legate de organizarea apariţiei sale în celebrul său talk-show.

De asemenea, echipa Kamalei Harris a negat zvonurile potrivit cărora ar fi plătit-o pe Beyoncé pentru a apărea la unul dintre mitingurile sale.

Donald Trump, care a câştigat alegerile fără probleme, a primit puţin sprijin din partea industriei de divertisment, dar a putut conta pe sprijinul unor persoane cu influenţă masculinistă, precum gazda de podcast Joe Rogan.

Donald Trump acuză că Bruce Springsteen ar fi fost plătit să cânte la un miting

Donald Trump a acuzat-o, de asemenea, pe Kamala Harris că l-a plătit pe legenda rock Bruce Springsteen pentru a cânta la un miting în statul Georgia, cu câteva săptămâni înainte de alegeri.

„Cu cât l-a plătit Kamala Harris pe Bruce Springsteen pentru prestaţia sa slabă din timpul campaniei sale prezidenţiale? De ce a acceptat banii dacă este un fan al ei?”, a scris el ironic în mesajul său.

Săptămâna trecută, Donald Trump s-a dezlănţuit la adresa rockerului american, numindu-l „nemernic”, după ce Springsteen a atacat verbal guvernul său „corupt” în timpul unui concert în Marea Britanie.

Autorul celebrului hit „Born in the USA” declarase: „Acasă, America pe care o iubesc, America despre care am scris, sursa de speranţă şi libertate timp de 250 de ani, este în mâinile unui guvern corupt, incompetent şi trădător”.

De asemenea, el l-a descris pe Donald Trump drept un „preşedinte incompetent”.

„NU ESTE ACEASTA O CONTRIBUŢIE MAJORĂ ŞI ILEGALĂ LA CAMPANIE? CUM RĂMÂNE CU BEYONCÉ? ... ŞI CÂT DE MULT A MERS LA OPRAH, ŞI BONO????”, a scris luni Trump pe Truth Social.

„Am de gând să cer o anchetă majoră în această chestiune”, a anunţat el.

„Candidaţii nu au voie să plătească pentru susţinere, ceea ce a făcut Kamala, sub pretextul plăţii pentru divertisment.

În plus, acesta a fost un efort foarte costisitor şi disperat de a creşte artificial mulţimile ei mici.

NU ESTE LEGAL! Pentru aceşti "artişti de divertisment" nepatrioţi, aceasta a fost doar o modalitate CORUPTĂ şi ILEGALĂ de a profita de un sistem defect. Vă mulţumim pentru atenţia acordată acestei probleme!!!”, şi-a încheiat Donald Trump comentariul pe Truth Social.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: