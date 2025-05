Reacția lui Donald Trump, după ce Joe Biden a fost diagnosticat cu o „formă agresivă” de cancer la prostată

"BREAKING: Joe Biden a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Lăsând politica la o parte, îi dorim o recuperare rapidă!", a reacționat Donald Trump pe X, potrivit Fox News.

"Melania and I are saddened to hear about @JoeBiden’s recent medical diagnosis. We extend our warmest and best wishes to Jill and the family, and we wish Joe a fast and successful recovery." –President Donald J. Trump ???????? pic.twitter.com/6HjermTGK7