Donald Trump vrea ca CNN să își schimbe proprietarul odată cu vânzarea Warner Bros. Discovery

Stiri externe
11-12-2025 | 07:10
donald trump
AFP

Donald Trump a declarat miercuri că vrea ca postul CNN să își schimbe proprietarul odată cu vânzarea grupului Warner Bros Discovery, acuzând din nou canalul de partizanat pro-democrat și numindu-l „dușman al poporului”.

autor
Ioana Andreescu

Grupul american de media și divertisment, care deține CNN, face obiectul unei licitații între concurentul său Paramount Skydance și gigantul de streaming Netflix.

Condusă de David Ellison, fiul miliardarului apropiat de Donald Trump, Larry Ellison, Paramount Skydance propune să cumpere întreaga Warner Bros Discovery, inclusiv CNN.

În cadrul ofertei Netflix, CNN ar urma să fie transferată, înainte de achiziție, într-o entitate separată, listată la bursă.

Trump: „CNN ar trebui vândută”

Într-o masă rotundă organizată miercuri la Casa Albă, Donald Trump a sugerat ca postul de televiziune să facă parte din orice acord sau să fie vândut separat.

Citește și
Gianni Infantino
Gianni Infantino este acuzat că ar fi încălcat regulile FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump

„Cred că CNN ar trebui vândută, deoarece persoanele care o conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente”, a declarat el, reluând atacurile sale obișnuite la adresa marilor mass-media americane.

El a spus că s-ar putea implica personal în aprobarea vânzării de către guvern, proces care revine în mod normal Departamentului Justiției.

Potrivit presei americane, cei doi potențiali cumpărători — descriși de Trump drept „companii bune” — au prezentat argumente Casei Albe și președintelui pentru a-și susține ofertele.

Mize politice și interese în piața media

Miliardarul republican are de mult timp o relație ostilă cu CNN și cu alte mari instituții media, pe care le numește „mincinoase” și le critică în mod constant pe rețelele de socializare.

Insistența sa ca CNN să ajungă la un proprietar „prietenos” pare să favorizeze oferta Paramount Skydance.

De când David Ellison a preluat conducerea în august, grupul de televiziune și cinema a numit-o pe Bari Weiss — o figură a jurnalismului anti-woke — la conducerea redacției CBS News, una dintre țintele lui Donald Trump.

Anterior, postul a decis să întrerupă emisiunea „Late Show” prezentată de Stephen Colbert, un critic vocal al președintelui american.

Totuși, luni, Donald Trump a atacat dur Paramount pentru că a permis difuzarea, pe CBS News, a unui interviu cu fosta sa aliată și actuală adversară, Marjorie Taylor Greene.

Netflix, în schimb, este perceput ca apropiat de democrați, cofondatorul său Reed Hastings fiind un donator important al partidului.

Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, netflix, cnn,

Dată publicare: 11-12-2025 07:10

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Sfatul „gratis” dat de Donald Trump Europei: „Să aibă mare grijă”. Kremlinul a sărit imediat cu laude la adresa liderului SUA
Stiri externe
Sfatul „gratis” dat de Donald Trump Europei: „Să aibă mare grijă”. Kremlinul a sărit imediat cu laude la adresa liderului SUA

„Ucraina este pregătită, să organizeze alegeri, imediat ce vor înceta bombardamentele rusești, iar ideea că mă agăț de putere, este absurdă”, a transmis Zelenski, după ce Trump l-a acuzat că profită de război ca să amâne organizarea unui nou scrutin.

Gianni Infantino este acuzat că ar fi încălcat regulile FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump
Stiri externe
Gianni Infantino este acuzat că ar fi încălcat regulile FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump

Sprijinul public exprimat de Gianni Infantino pentru Donald Trump, alături de premiul pentru pace oferit liderului american, a declanșat plângeri oficiale depuse la comisia de etică a FIFA, potrivit presei internaționale.

Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO

Prima Doamnă Melania Trump a participat la evenimentul anual Marine Toys for Tots Drive la Baza Marine Corps Quantico, unde a vorbit familiilor de militari și i-a ajutat pe copii să realizeze felicitări de Crăciun și să sorteze jucării.

Recomandări
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28