Donald Trump vrea ca CNN să își schimbe proprietarul odată cu vânzarea Warner Bros. Discovery

Donald Trump a declarat miercuri că vrea ca postul CNN să își schimbe proprietarul odată cu vânzarea grupului Warner Bros Discovery, acuzând din nou canalul de partizanat pro-democrat și numindu-l „dușman al poporului”.

Grupul american de media și divertisment, care deține CNN, face obiectul unei licitații între concurentul său Paramount Skydance și gigantul de streaming Netflix.

Condusă de David Ellison, fiul miliardarului apropiat de Donald Trump, Larry Ellison, Paramount Skydance propune să cumpere întreaga Warner Bros Discovery, inclusiv CNN.

În cadrul ofertei Netflix, CNN ar urma să fie transferată, înainte de achiziție, într-o entitate separată, listată la bursă.

Trump: „CNN ar trebui vândută”

Într-o masă rotundă organizată miercuri la Casa Albă, Donald Trump a sugerat ca postul de televiziune să facă parte din orice acord sau să fie vândut separat.

„Cred că CNN ar trebui vândută, deoarece persoanele care o conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente”, a declarat el, reluând atacurile sale obișnuite la adresa marilor mass-media americane.

El a spus că s-ar putea implica personal în aprobarea vânzării de către guvern, proces care revine în mod normal Departamentului Justiției.

Potrivit presei americane, cei doi potențiali cumpărători — descriși de Trump drept „companii bune” — au prezentat argumente Casei Albe și președintelui pentru a-și susține ofertele.

Mize politice și interese în piața media

Miliardarul republican are de mult timp o relație ostilă cu CNN și cu alte mari instituții media, pe care le numește „mincinoase” și le critică în mod constant pe rețelele de socializare.

Insistența sa ca CNN să ajungă la un proprietar „prietenos” pare să favorizeze oferta Paramount Skydance.

De când David Ellison a preluat conducerea în august, grupul de televiziune și cinema a numit-o pe Bari Weiss — o figură a jurnalismului anti-woke — la conducerea redacției CBS News, una dintre țintele lui Donald Trump.

Anterior, postul a decis să întrerupă emisiunea „Late Show” prezentată de Stephen Colbert, un critic vocal al președintelui american.

Totuși, luni, Donald Trump a atacat dur Paramount pentru că a permis difuzarea, pe CBS News, a unui interviu cu fosta sa aliată și actuală adversară, Marjorie Taylor Greene.

Netflix, în schimb, este perceput ca apropiat de democrați, cofondatorul său Reed Hastings fiind un donator important al partidului.

