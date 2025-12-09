Război aprig la Hollywood. Miză a ajuns la peste 100 de miliarde de dolari pentru preluarea Warner Bros. Discovery

Stiri externe
09-12-2025 | 20:36
Achiziția Warner Bros. Discovery și a HBO este pe cale să se transforme într-una dintre cele mai aprige lupte din istoria modernă a Hollywoodului.

Oferta făcută de Netflix este concurată de una mult mai mare de 108 miliarde de dolari, din partea studioului Paramount.

Iar în spate se află firma de capital privat deținută în totalitate de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, alături de fondurile suverane din Orientul Mijlociu.

Netflix își anunțase deja clienții, inclusiv din România, de achiziția HBO, televiziunea și serviciul de streaming. Asta în cadrul cumpărării studiourilor Warner Bros. Discovery, pentru 72 de miliarde de dolari.

Dar Paramount a venit cu ofertă ostilă de preluare, mult mai mare – peste 108 miliarde de dolari.

Banii vin de la firma de investiții a lui Jared Kushner, ginerele președintelui american, și de la fondurile suverane din Arabia Saudită, Qatar și Abu Dhabi.

Reporter: „Susțineți oferta Paramount pentru Warner Brothers?”

Donald Trump: „Nu știu suficient despre asta.”

Reporter: „Ați vorbit despre Netflix duminică seara, spunând că aveți anumite rezerve.”

Donald Trump: „Cunosc companiile foarte bine. Știu ce fac, dar trebuie să văd. Trebuie să văd ce procent din piață dețin. Niciuna dintre aceste companii nu sunt prietenii mei apropiați. Doar vreau să fac ceea ce e corect.”

Reporter: Paramount a fost susținută de Jared Kushner, domnule președinte. Ar influența asta decizia dvs.?

Donald Trump: „Paramount este. Nu știu. Nu am, nu am vorbit niciodată cu el, dar el chiar încearcă să lucreze la problema din Gaza. Cred că asta este preocuparea lui principală.”

Brian Stelter, CNN Chief Media Analyst: „Oferta Netflix este doar pentru Warner Brothers Discovery (WBD) și HBO, pentru activele de divertisment, nu pentru CNN sau alte canale TV (deținute de companie).”

Deocamdată, mingea este în terenul WBD, să vedem dacă va exista un răspuns public la această tentativă ostilă de preluare. Însă, în mod normal, astfel de situații declanșează un război de uzură la nivel de corporații. Este practic o scenă desprinsă din serialul Succesiunea.

Prin oferta sa ostilă de preluare, Paramount s-a adresat direct acționarilor de la Warner Bros Discovery. I-a „curtat", susținând că are o cale mai ușoară către aprobarea autorităților de reglementare decât Netflix, iar implicarea lui Jared Kushner nu face decât să întărească acest argument.

Paramount este condusă de David Ellison, al cărui tată miliardar, Larry, este un susținător important al președintelui Trump.

Nu este de mirare, așadar, că au apărut îngrijorări privind posibilitatea ca influența președintelui Trump să încline balanța într-una dintre cele mai mari bătălii pentru preluare pe piața media din ultimii ani.

Sursa: Pro TV

Etichete: netflix, hollywood,

Dată publicare: 09-12-2025 20:36

