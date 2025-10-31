Republicanii se distanțează de Trump pe patru fronturi. Unul e România

Sunt tensiuni în partidul prezidențial de la Washington, unde tot mai mulți republicani își arată independența față de Casa Albă.

Deși republicanii rămân aliniați cu președintele Donald Trump în privința blocajului guvernamental, unii senatori ai partidului s-au poziționat public împotriva lui, pe patru subiecte cheie în această săptămână.

Potrivit publicației Axios, nu este vorba despre o revoltă deschisă, ci despre o delimitare tot mai clară a zonelor în care unii senatori sunt dispuși să-l contrazică pe Trump – de la tarifele comerciale la deciziile militare şi aici avem şi retragerea trupelor din România.

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













