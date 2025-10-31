Republicanii se distanțează de Trump pe patru fronturi. Unul e România

Stiri externe
31-10-2025 | 11:56
trump
Getty

Sunt tensiuni în partidul prezidențial de la Washington, unde tot mai mulți republicani își arată independența față de Casa Albă.

 

autor
Știrile PRO TV

Deși republicanii rămân aliniați cu președintele Donald Trump în privința blocajului guvernamental, unii senatori ai partidului s-au poziționat public împotriva lui, pe patru subiecte cheie în această săptămână.

Potrivit publicației Axios, nu este vorba despre o revoltă deschisă, ci despre o delimitare tot mai clară a zonelor în care unii senatori sunt dispuși să-l contrazică pe Trump – de la tarifele comerciale la deciziile militare şi aici avem şi retragerea trupelor din România.

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: romania, donald trump,

Dată publicare: 31-10-2025 11:56

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Jesse Eisenberg, gest impresionant. Celebrul actor va dona un rinichi unui necunoscut
Stiri externe
Jesse Eisenberg, gest impresionant. Celebrul actor va dona un rinichi unui necunoscut

Actorul american Jesse Eisenberg i-a surprins pe toți în timpul unei apariții la emisiunea „Today”, după ce a făcut un anunț neașteptat.

Reuters: Rusia folosește în Ucraina rachete 9M729 dezvoltate în secret, cele care au dus la prăbușirea tratatului nuclear INF
Stiri externe
Reuters: Rusia folosește în Ucraina rachete 9M729 dezvoltate în secret, cele care au dus la prăbușirea tratatului nuclear INF

Rusia a atacat în ultimele luni Ucraina cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare secretă îl determinase pe Donald Trump să renunţe în timpul primului său mandat ca preşedinte al SUA la pactul de control al armelor nucleare. 

Protest în Japonia după anunțul lui Trump: supraviețuitorii bombelor atomice denunță reluarea testelor nucleare
Stiri externe
Protest în Japonia după anunțul lui Trump: supraviețuitorii bombelor atomice denunță reluarea testelor nucleare

O organizaţie japoneză a supravieţuitorilor bombei atomice, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2024, a numit "absolut inacceptabil" anunţul surprinzător al preşedintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare. 

Recomandări
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Octombrie 2025

03:28:33

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28