„Condiţiile noastre sunt clare, iar orice demers în direcţia redeschiderii strâmtorii Ormuz depinde de îndeplinirea acestor condiţii. Nu ne vom răzgândi”, a declarat ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, citat de televiziunea de stat, potrivit News.ro.

„Nu am închis niciodată uşa diplomaţiei sau negocierilor, dar, în acelaşi timp, nu am renunţat niciodată la drepturile noastre”, a adăugat el.

Iranul anunţase vineri că a înaintat Statelor Unite o propunere pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz în termen de şapte zile de la acceptarea acesteia.

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a precizat că propunerea a fost elaborată „în coordonare” cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, arbitrul suprem al deciziilor Republicii Islamice, şi că a fost înfiinţată o echipă formată din şase persoane cu „puterea de a lua decizii”.

„Resping propunerea lor”, a răspuns sâmbătă preşedintele american în faţa presei, la ieşirea din Casa Albă, afirmând că liderii iranieni doreau acest acord deoarece „sunt pe cale să piardă în mod ruşinos”.

„Strâmtoarea Trump”

Cu puţin timp înainte de a-şi anunţa refuzul, acesta a publicat pe reţeaua sa Truth Social o hartă a Strâmtorii Ormuz cu menţiunea „Strâmtoarea Trump”.

Iranul nu a închis însă imediat uşa negocierilor. „Am văzut prima reacţie a preşedintelui american, dar până în prezent nu ni s-a transmis nimic de către mediator”, a reacţionat Araghchi, adăugând: „aşteptăm ca mediatorii să ne comunice poziţiile definitive, iar noi vom lua o decizie pe această bază.”

Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea înainte de război o cincime din hidrocarburile mondiale, se află în centrul conflictului pe care Statele Unite şi Israelul l-au declanşat la sfârşitul lunii februarie prin atacuri asupra Iranului.

De atunci, Republica Islamică revendică controlul asupra acesteia, iar Washingtonul impune, la rândul său, un blocaj asupra porturilor iraniene.

Potrivit Wall Street Journal, Donald Trump intenţionează să reia bombardarea Iranului după alegerile legislative de la jumătatea mandatului din Statele Unite, care vor avea loc pe 3 noiembrie.

Statele Unite nu au mai lovit Iranul din 1 septembrie, când o serie de atacuri au provocat, printre altele, cinci morţi şi zeci de răniţi în timpul unei nunţi în sud-estul ţării, chiar dacă, de atunci, au fost lovite nave în strâmtoarea Ormuz.

În pragul alegerilor, preşedintele american se confruntă cu o nepopularitate tot mai mare a războiului din Orientul Mijlociu, care a determinat o creştere vertiginoasă a preţurilor la combustibili.