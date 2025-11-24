Friedrich Merz, sceptic că planul lui Trump pentru Ucraina poate fi finalizat până joi: „Suntem încă departe”

Merz se declară ”sceptic” cu privire la şansele unui acord privind Ucraina până joi, aşa cum vrea Trump. El respinge revenirea Rusiei într-un G8. ”Nu observ o voinţă de a reprimi Rusia în acest cerc

”Nu sunt încă convins că soluţiile dorite de către preşedintele Trump vor fi găsie în următoarele zile”, a declarat Friedrich Merz duminică, la summitul G20 de la Johannesburg, în Africa de Sud.

El s-a declarat ”sceptic faţă de posibilitatea unui astfel de rezultat având în vedere divergenţele actuale”.

”Planul preşedintelui Trump trebuie să ajungă la o concluzie joi, însă suntem încă departe”, a subliniat liderul german.

El a declarat că se îndoieşte ”ca un astfel de rezultat să fie posibil având în vedere divergenţele actuale”.

Acest plan în 28 de puncte, pe care administraţia americană l-a prezentat drept un ”cadru de negocieri” vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, lansat la 24 februarie 2022 de către Rusia.

”UN PUNCT DE ACORD”

Acest plan este un ecou al mai multor revendicări ale Moscovei şi a fost respins de către Kiev şi aliaţii săi europeni.

Oficiali ucraineni, europeni şi canadieni din domeniul securităţii naţionale s-au reunit duminică, la Geneva, cu speranţa de a ”regla ultimele detalii” ale planului american.

”Sarcina constă de-acum în a face din plan (...) un document viabil”, a anunţat Friedrich Merz.

El a anunţat că a făcut o propunere, care a fost discutată la Geneva, care ar putea permite ”să se facă măcar un prim pas joi”.

”Dacă cele 28 de puncte enumerate sunt prea multe (...), atunci mi-ar plăcea să încerc să găsesc un punct asupra căruia se poate ajunge la un acord”, a declart el fără să ofere detalii.

Cancelarul german a declarat că este important să se stabilească ”ce garanţii de securitate pot fi oferite pentru a garanta cu adevărat un eventual acord cu Rusia”.

El a respins punctul din plan care prevede revenirea Rusiei în cadrul unui G8.

”Dacă trebuie să aibă loc o schimbare, ea va fi decisă de toţi membri actuali ai G7, iar pentru moment nu observ (...) o voinţă de a reprimi Rusia în acest cerc”, a subliniat Friedrich Merz.

