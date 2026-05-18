Luptători din România, Statele Unite, Marea Britanie, Portugalia și Spania au luat cu asalt, din aer și de pe apă, fregata Mărășești în cel mai mare exercițiu de descurajare a unei agresiuni.

Trojan Footprint - sau amprenta troiană - s-a desfășurat în același timp, în mai multe state de pe flancul estic.

Asaltul forțelor speciale asupra Fregatei Mărășești a fost momentul culminant al exercițiului organizat în Marea Neagră de Cartierul General Suprem al Puterilor Aliate din Europa, structura de comandă pentru Operațiunile de Comandament Aliat ale NATO.

Contraamiral Massimiliano Rossi, șeful statului major al forțelor speciale din NATO:„Aliații sunt pregătiți. Suntem pregătiți în această fază. Arătăm determinarea tuturor națiunilor membre în aceste probleme și putem oricând să activăm articolul 5.”

Scenariul exercițiului militar din Marea Neagră

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit scenariului, fregata Mărășești joacă rolul unei nave comerciale dintr-o flotă fantomă a unui stat ostil, care a ajuns în apele Mării Negre. Informațiile, obținute de serviciile civile și militare aliate, indică faptul că la bord s-ar afla echipamente militare ce ar urma să fie livrate unor agenți infiltrați deja pe teritoriul nostru național.”

Comandantul detașamentului românesc FNOS: „Urcarea operatorilor pe scară este momentul cel mai decisiv al misiunii și probabil cel mai riscant până la puntea de siguranță.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Echipe mixte de operatori de forțe speciale iau cu asalt nava din apă și din aer, iar operația este coordonată de un centru de comandă tactică.”

Cel mai mare exercițiu NATO din Europa

Trojan Footprint, cel mai mare exercițiu al puterilor aliate din Europa, este coordonat de forțele americane. S-a desfășurat pe întreg flancul estic al NATO, inclusiv în apele teritoriale ale României.

Corespondent Știrile PRO TV: „Miza acestui exercițiu la care au participat forțe speciale din 5 țări aliate a fost aceea de a-i asigura că atunci când operează în teatrul european pot avea încredere unii în alții și că misiunea de a asigura descurajarea eventualilor inamici este garantată.”

Comandantul grupului operativ FNOS: „Singur nu poți să faci față unor amenințări la fel cum ai face în grup.”

Timp de 10 zile, la aceste exerciții au fost implicați 3 mii de militari din Statele Unite și celelalte țări aliate, dar și din state partenere ca Georgia, Moldova și Elveția.