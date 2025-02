Donald Trump doreşte un acord de încetare a focului în Ucraina înainte de a discuta despre „forţele de menţinere a păcii”

Declarația a fost făcută în cursul întrevederii cu premierul britanic Keir Starmer, care caută obţinerea unor garanţii de securitate pentru o pace durabilă în Ucraina, relatează AFP.

„Cred că suntem foarte avansaţi în ceea ce priveşte acordul, dar încă nu am ajuns la o înţelegere. De aceea nu-mi place să vorbesc despre menţinerea păcii atât timp cât nu am încheiat un acord pentru ca lucrurile să avanseze", a spus preşedintele SUA, adăugând că nu doreşte „să-i aducă ghinion".

Donald Trump a dat asigurări joi că va semna vineri cu omologul său Volodimir Zelenski un acord privind exploatarea resurselor minerale ale Ucrainei.

„Este deja pe drum şi vom semna acordul împreună, probabil în faţa presei, şi vom avea o conversaţie bună", a afirmat Trump în Biroul Oval alături de premierul britanic Keir Starmer.

Reporter: Do you still think that President Zelensky is a dictator?

Trump: “Did I say that? I can't believe I said that"

(yes, he did, more than once) pic.twitter.com/QcnGOpOKJG