Cântărețul de muzică de petrecere Dani Mocanu îi cere ajutorul lui Donald Trump: Vor să mă aresteze. Salvează-mă!

El susține că este persecutat în România din cauza muzicii sale și a criticilor aduse autorităților.

Într-un videoclip postat pe YouTube, Dani Mocanu afirmă că autoritățile române încearcă să-l aresteze pe nedrept, invocând acuzații false. Acesta subliniază că, deși a obținut succes internațional, inclusiv clasări în topurile muzicale mondiale, în România este tratat ca un infractor.

„Domn' președinte, numele meu e Dani Mocanu, sunt cel mai viral artist din România, dar, din păcate, în momentul de față, sunt într-o situație dezastruoasă pentru mine și familia mea. Mai exact, sunt o victimă a sistemului din România care vrea să mă aresteze din cauza stilului meu de muzică pe care l-am creat, sunt acuzat de infracțiuni pe care nu eu le-am comis și vor cu orice preț să mă aresteze fiindcă am cântat împotriva sistemului corupt din România mulți ani de zile.

Succesul meu a fost și este atât de mare încât am ajuns de mai multe ori locul 7 în lume, dar, din păcate, în România, în loc să mă felicite, vor să mă aresteze.

Domn' președinte, pe lângă profesia mea de artist, sunt și un tată responsabil. Am acasă trei fetițe de 9, 6 și 4 ani. Sunt un om normal care muncește pentru familia lui și sunt nevinovat în toate acuzațiile”, a spus Dani Mocanu în clipul postat pe contul de YouTube.

Mocanu face referire și la prezența în România a lui Kash Patel, noul director al FBI, sugerând că Trump ar putea interveni în favoarea sa.

„Domnule Trump, am văzut că și dumneavoastră sunteți la curent cu abuzurile din România, în legătură cu alegerile prezidențiale și nu numai. Eu mi-am folosit toate opțiunile și dumneavoastră ați rămas ultima mea șansă. România este cu 50 de ani în urmă față de America și nu se dorește ca poporul să evolueze.

Am înțeles că domnul Kash, noul director al FBI-ului, se află în acest moment în România și știu că dumneavoastră, dacă vreți, mă puteți ajuta.

Dragi prieteni, vă rog să distribuiți mai departe acest video să ajungă la domnul președinte al Americii, domnul Donald Trump.

Mister President Donald Trump, save me, please! Save me! God bless America!" (n.r. Domnule președinte Donald Trump, salvează-mă, te rog! Salvează-mă! Dumnezeu să binecuvânteze America!)”, a mai afirmat Dani Mocanu în clipul postat pe contul de YouTube.

Dani Mocanu, condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare

Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare, într-un dosar de proxenetism și spălare de bani. A scăpat de acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, doar pentru că fapta s-a prescris.

Sentința poate fi atacată cu apel. Dani Mocanu a fost inculpat, alături de alți nouă inși, unul fiind fratele său, Romario, pentru constituirea unei rețele prin care ar fi exploatat mai multe femei, vreme de șase ani, între 2011 și 2017.

Indivizii ar fi racolat victimele pe care le-ar fi trimis în Marea Britanie, să se prostitueze.

Acolo le-ar fi promovat pe site-uri de profil și ar fi asigurat apartamentele în care aveau loc întâlnirile cu clienții. Banii obţinuţi erau trimişi în țară prin servicii de transfer monetar și prin intermediari.

DIICOT i-a acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, însă această faptă s-a prescris.

Totuși, pentru proxenetism și spălare de bani, inculpați şi-au primit pedepsele. Interpretul de manele Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare, cu executare, și plata unei amenzi penale de 150.000 de lei.

Fratele lui a fost achitat, însă. Sentinţa nu este definitivă. Instanța a dispus menținerea sechestrului pe banii și mașinile de lux confiscate în timpul anchetei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: