Donald Trump, după ce l-a numit „dictator” pe Volodimir Zelenski: „Am spus asta? ”Nu-mi vine să cred”. VIDEO

„Am spus asta?”, declară presei locatarul Casei Albe, alături de premierul britanic Keir Starmer, care se află într-o vizită la Washington.

„Nu-mi vine să cred că am spus asta. Următoarea întrebare”, a adăugat Donald Trump.

El a spus că are ”relaţii foarte bune” cu Volodimir Zelenski, pe care urmează să-l primească vineri şi să semneze împreună un acord al mineralelor ucrainene.

Reporter: Do you still think that President Zelensky is a dictator?

Trump: “Did I say that? I can't believe I said that"

(yes, he did, more than once) pic.twitter.com/QcnGOpOKJG