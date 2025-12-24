Donald Trump critică dur emisiunile umoristice şi ameninţă canalele tv cu ridicarea licenţelor

24-12-2025 | 20:39
trump
Getty

Donald Trump a criticat din nou dur aşa-numitele "late shows", emisiuni umoristice televizate a căror ţintă predilectă este, şi la modul mai general canalele de televiziune, ameninţând din nou cu anularea licenţelor, relatează AFP.

Ioana Andreescu

Preşedintele american a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen Colbert de la CBS, într-un mesaj publicat în noaptea de marţi spre miercuri pe platforma sa Truth Social.

Canalul "trebuie să încheie ACUM, este singurul lucru uman de făcut", a cerut preşedintele american, apreciind că acest umorist celebru este "o catastrofă patetică".

Trump a folosit în engleză expresia "to put to sleep", în general utilizată pentru a descrie acţiunea de eutanasiere a animalelor.

CBS a anunţat deja de ceva timp că show-ul lui Stephen Colbert nu va mai fi difuzat începând din mai.

Donald Trump, Melania Trump
Fotografia oficială de Crăciun a lui Donald și Melania Trump provoacă stupoare pe internet: ”Parcă merg la înmormântare”

"Dacă emisiunile de informaţii şi emisiunile de la sfârşitul serii ale canalelor sunt aproape 100% negative faţă de preşedintele Donald J. Trump, MAGA şi Partidul republican, nu ar trebui revocate licenţele lor de difuzare foarte preţioase? Eu spun că DA", a scris republicanul de 79 de ani într-un alt mesaj, reluând o ameninţare din trecut.

Decizia de a pune capăt emisiunii prezentate de Stephen Colbert i-a făcut pe opozanţii lui Donald Trump să acuze cenzura.

Paramount, casa-mamă a CBS, i-a plătit 16 milioane de dolari preşedintelui american pentru a regla un contencios privind montarea unui interviu cu Kamala Harris, rivala sa democrată la prezidenţiale.

Weekendul trecut, noul redactor-şef al canalului, Bari Weiss, a blocat difuzarea unui reportaj privind consecinţele expulzărilor brutale ale imigranţilor la care recurge administraţia Trump.

Un alt canal, ABC, l-a suspendat pentru scurt timp pe starul emisiunii sale de seară, Jimmy Kimmel, dar acesta a revenit ulterior pe post şi contractul i-a fost prelungit până la jumătatea anului 2027.

Preşedintele american ar dori să redeseneze peisajul audiovizual, despre care susţine că este caracterizat de părtinire anti-conservatoare, notează AFP.

El a numit un politician apropiat, Brendan Carr, în fruntea puternicei autorităţi de reglementare a sectorului, FCC.

Acesta a făcut valuri declarând recent, în timpul unei audieri parlamentare, că "FCC nu este formal o agenţie independentă", lăsând să se înţeleagă că acţiunea sa ar putea fi deci aliniată cu priorităţile politice ale Casei Albe.

Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

Sursa: Agerpres

