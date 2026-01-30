Trump își va duce bun sfârșit amenințările în cazul în care avioanele Gulfstream produse în Statele Unite nu vor fi certificate pe piaţa canadiană, relatează CNN, preluat de news.ro.

Trump a indicat explicit că măsura vizează Global Express, avion de afaceri produs de Bombardier în Quebec, dar şi „toate aeronavele fabricate în Canada”.

„Canada interzice efectiv vânzarea produselor Gulfstream în Canada prin acelaşi proces de certificare”, a scris Trump pe Truth Social. „Dacă, din orice motiv, această situaţie nu este corectată imediat, voi impune Canadei o taxă vamală de 50% pentru toate aeronavele vândute în Statele Unite ale Americii”, a susţinut el.

Anunţul vine pe fondul unei dispute tot mai tensionate între Washington şi Ottawa, conflict care durează de la revenirea lui Trump la Casa Albă, anul trecut.

Cu doar câteva ore înainte de declaraţiile preşedintelui american, premierul canadian Mark Carney a afirmat că se aşteaptă ca Trump să „respecte suveranitatea canadiană”, după apariţia unor informaţii privind întâlniri între separatişti din Alberta şi oficiali americani. De asemenea, în zilele precedente, Trump a ameninţat Canada cu tarife comerciale de 100% în cazul în care ar încheia un acord comercial cu China.

Incertitudini legislative

Nu este clar dacă preşedintele SUA are autoritatea legală de a decertifica aeronavele, iar Casa Albă nu a emis până acum un ordin oficial privind introducerea unor tarife pentru avioanele canadiene. De asemenea, Trump nu a explicat mecanismul prin care ar urma să fie retrasă certificarea aeronavelor.

Potrivit specialiştilor, o astfel de decizie nu are precedent. „Niciun preşedinte nu a decertificat vreodată direct avioanele”, a declarat Richard Aboulafia, director general al firmei de consultanţă AeroDynamic Advisory, precizând că aceste decizii au fost întotdeauna luate de experţii în siguranţa aviaţiei din cadrul Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA).

„Utilizarea siguranţei aeronavelor ca instrument într-un război comercial este o idee incredibil de proastă”, a spus Aboulafia.

O eventuală interzicere a zborurilor tuturor avioanelor fabricate în Canada ar avea un impact major asupra companiilor aeriene şi pasagerilor americani. Pe lângă avioanele de afaceri, Bombardier produce aeronave regionale CRJ, utilizate frecvent pentru zboruri de legătură între aeroporturi mici şi hub-uri mari.

United, Delta şi American Airlines folosesc astfel de avioane prin intermediul companiilor aeriene regionale. Bombardier mai produce şi aeronave comerciale de dimensiuni reduse, modelul A220, fabricate atât în Canada, cât şi în Statele Unite.

Până în acest moment, nicio companie aeriană regională nu a semnalat avioane imobilizate la sol, a declarat, joi seara, pentru CNN, Faye Malarkey Black, CEO al Regional Airline Association.

Datele firmei de analiză Cirium arată că 648 de avioane CRJ fabricate în Canada sunt operate de companii aeriene americane. Aceste aeronave efectuează zilnic peste 2.600 de zboruri, oferind aproximativ 175.000 de locuri pentru pasageri.

Blocarea acestor avioane ar provoca perturbări majore în transportul aerian din SUA şi ar putea lăsa fără conexiuni aeriene numeroase aeroporturi mici, în special din zonele rurale. Companiile aeriene regionale asigură singurele zboruri pentru 64% dintre aeroporturile americane, potrivit Asociaţiei Companiilor Aeriene Regionale.

„Cred că acest lucru vizează avioanele de afaceri”, a declarat, pentru CNN, o sursă din industrie. „Sunt foarte conştient de ceea ce se spune în postarea (de pe reţelele sociale), că este vorba de toate avioanele. Dar aş fi cu adevărat şocat dacă intenţia ar fi să se interzică zborurile flotei care deserveşte atât de mulţi susţinători ai preşedintelui”, a adăugat aceasta.

CNN a solicitat un punct de vedere din partea FAA.







