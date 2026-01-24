Reacţia preşedintelui american vine după ce premierul Mark Carney a anunţat, săptămâna trecută, conturarea cadrului unui astfel de acord, potrivit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a acuzat Canada că ar putea deveni un „depozit portuar” pentru exporturile chineze destinate pieţei americane. „Dacă Mark Carney crede că va face din Canada un ‘depozit portuar’ prin care China să-şi trimită bunurile şi produsele către SUA, se înşală amarnic”, a scris liderul de la Casa Albă.

Tonul a devenit rapid apocaliptic. Trump a susţinut că Beijingul „va mânca de vie Canada”, avertizând că un parteneriat comercial cu China ar distruge „afacerile, structura socială şi întregul mod de viaţă” al vecinului din nord. Concluzia sa a fost fără echivoc: „Dacă Canada încheie un acord cu China, va fi imediat lovită de taxe vamale de 100% asupra tuturor bunurilor şi produselor canadiene care intră în SUA”.

Declaraţiile preşedintelui american contrastează puternic cu poziţia exprimată recent de Mark Carney. În timpul unei vizite în China, premierul canadian a descris Beijingul drept un „partener de încredere şi predictibil”. De asemenea, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Carney i-a încurajat pe liderii europeni să stimuleze investiţiile chineze în economiile lor.

Trump şi-a exprimat public iritarea faţă de discursul premierului canadian susţinut la Davos, în care acesta a avertizat asupra atitudinilor hegemonice ale marilor puteri şi asupra folosirii integrării economice ca instrument de presiune. „L-am văzut ieri pe premierul vostru, care n-a fost prea recunoscător”, a spus Trump, adresându-i-se direct lui Carney. „Canada trăieşte de pe urma Statelor Unite. Să-ţi aminteşti asta, Mark, data viitoare când faci o declaraţie!”, a adăugat el, insistând că Ottawa beneficiază de „o grămadă de lucruri gratuite” şi că ar trebui să fie mai recunoscătoare.

Discursul premierului canadian

La Davos, Mark Carney s-a remarcat însă printr-un discurs apreciat de audienţă, avertizând că „vechea ordine mondială” bazată pe reguli a luat sfârşit, pe fondul rivalităţii tot mai dure dintre marile puteri. Fără a-l menţiona explicit pe Trump sau Statele Unite, premierul canadian a susţinut că puterile medii trebuie să renunţe la ipocrizie, să accepte noua realitate geopolitică şi să acţioneze solidar pentru a nu fi „înghiţite” de actorii dominanţi, care folosesc integrarea economică drept pârghie de presiune.

Discursul lui Carney a fost lăudat inclusiv de preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, un apropiat al lui Trump, care l-a considerat cel mai bun rostit la ediţia actuală a forumului, pentru claritatea cu care a descris transformările profunde ale lumii contemporane.

Trump vrea Canada al 51-lea stat SUA

Relaţiile dintre Washington şi Ottawa s-au tensionat constant în ultimul an. După revenirea sa la Casa Albă, Trump a declarat în repetate rânduri că şi-ar dori ca Canada să devină al 51-lea stat al SUA. Recent, el a distribuit o imagine generată cu ajutorul inteligenţei artificiale în care Canada, Groenlanda şi Venezuela apar acoperite de drapelul american.

Tensiunile s-au accentuat şi după discursul lui Carney de la Davos, când Trump a retras invitaţia adresată Canadei de a se alătura aşa-numitului „Consiliu pentru Pace”, o iniţiativă promovată de liderul american ca alternativă la ONU. Din cele aproximativ 60 de state invitate, doar 18 au semnat la Davos carta fondatoare a consiliului. Documentul prevede că ţările care doresc statut de membru permanent, pentru mai mult de trei ani, trebuie să plătească încă din primul an o cotizaţie de un miliard de dolari.





