Un e-mail scurs în presă indică faptul că Pentagonul a elaborat o serie de opțiuni menite să sancționeze țările NATO care au respins solicitările de a contribui la războiul împotriva Iranului, printre care suspendarea calității de membru al Spaniei în NATO, precum și reducerea sprijinului acordat de SUA controlului teritorial al Regatului Unit asupra Insulelor Falkland (Insulele Malvine).

Dar iată de ce un stat membru NATO nu poate fi exclus din Alianță.

Concret, în practică, nu există un mecanism de „excludere” a unui stat din NATO. Așadar, tratatul NATO nu prevede o procedură prin care un membru să fie dat afară.

Unica modalitate legală prin care un membru poate părăsi Alianța este retragerea voluntară, așa cum prevede Articolului 13 din tratat. Acesta permite oricărui membru să denunțe apartenența după un preaviz de un an. Ba mai mult, toate deciziile majore în NATO sunt luate prin consens, chiar dacă un stat ar încălca grav principiile Alianței.

Acum, Spania, care este membru NATO încă din 1982, a deranjat teribil administrația Trump.

Premierul iberic Pedro Sanchez este cel mai vocal lider care a contestat războiul iscat de SUA și Israel în Iran, și, din acest motiv nu le-a permis americanilor să folosească bazele de pe teritoriul Spaniei în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Acest lucru s-a mai repetat în cazul ibericilor și americanilor, în 1986, atunci când SUA au atacat Libia.

Vizavi de planurile administrației Trump în cazul Spaniei, premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat vineri, în deschiderea unui summit european, în Cipru, că respinge informaţii de presă care evoc această eventualitate.

”Noi nu lucrăm pe bază de e-mailuri, lucrăm pe bază de documente oficiale şi de luări de poziţie pe care Guvernul Statelor Unite le formulează”, le-a răspuns el unor jurnalişti spanioli.

”Poziţia Guvernului spaniol este clară: o cooperare absolută cu aliaţii noştri, dar întotdeauna în cadrul legalităţii internaţionale”, a adăugat el.

Madridul a fost foarte critic cu privire la acţiunea NATO în Orientul Mijlociu.

Guvernul lui Pedro Sánchez s-a opus în mai multe rânduri Războiului din Iran purtat de către Statele Unite şi Israel de la sfârşitul lui februarie.

Această poziţie fermă l-a iritat pe preşedintele american Donald Trump, care a acuzat Madridul de faptul că a refuzat să permită Statelor Unite să folosească baze militare situate în Andaluzia pentru a desfăşura atacuri aeriene.

El a mers până la a ameninţa cu ”încetarea oricărui comerţ” între cele două ţări.

Donald Trump acuză de mai multe luni Spania şi de faptul că nu şi-a crescut cheltuielile militare la 5% din PIB, aşa cum prevede noul obiectiv al NATO impus de către Statele Unite.