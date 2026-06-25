„Dacă ar fi fost altcineva în această poziţie (de secretar general al NATO, n.red.), nici nu am fi avut o întâlnire astăzi, ca să fiu sincer cu voi, pentru că am fost lăsaţi baltă”, a spus preşedintele american cu ocazia unui schimb de idei cu jurnaliştii în Biroul Oval.

„Nu aveam nevoie de ajutor”, dar „ar fi fost frumos ca ei (ţările NATO, n.red.) să ne spună <<Ne-ar plăcea să ajutăm>>”, a dat el asigurări.

„Vreau doar loialitatea lor. Nu avem nevoie de banii lor, nu avem nevoie de nimic”, a mai declarat preşedintele SUA, adăugând, cu intenţie către celelalte state membre NATO: „daţi-ne o mână de ajutor, daţi-ne un mic pupic”.

Spania, ţinta principală a criticilor liderului de la Washington

Donald Trump a atacat apoi în mod special Spania, pe care a considerat-o "teribilă", şi s-a declarat "dezamăgit" de Italia, Regatul Unit, Germania şi Franţa.

Pe de altă parte, preşedintele american l-a lăudat insistent pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru modul în care a gestionat conflictul şi şi-a exprimat, de asemenea, satisfacţia faţă de omologul său rus, Vladimir Putin, precum şi faţă de preşedintele chinez Xi Jinping.

„Erdogan este un mare lider, o persoană foarte puternică şi i-am cerut să stea departe de asta (război), şi a făcut-o, şi preşedintele Xi a făcut la fel, şi, de fapt, şi Putin a făcut-o”, a declarat Donald Trump.

„Aţi putea crede că Vladimir are alte lucruri pe cap, dar toţi au stat departe. A fost destul de uimitor”, şi-a exprimat el mulţumirea.

Turcia va găzdui luna viitoare summitul NATO, la care Donald Trump plănuieşte să participe.

Mark Rutte încearcă să consolideze relaţia cu Donald Trump

Mark Rutte, mereu dornic să câştige graţiile preşedintelui american, a făcut tot ce a putut pentru a-l pune într-o dispoziţie bună.

În faţa lui Donald Trump, amator de grafice şi receptiv la complimente, şeful NATO a prezentat scheme arătând creşterea cheltuielilor militare ale ţărilor membre, lăudând presiunea preşedintelui american în acest sens.

De asemenea, i-a mulţumit pentru acţiunea "extrem de importantă" întreprinsă de Statele Unite pentru a opri programul nuclear al Iranului.

„Iată-l pe liderul lumii libere, care îşi asumă responsabilităţile dincolo de frontierele Statelor Unite pentru restul lumii”, l-a lăudat şeful NATO.