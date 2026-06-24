"Conferinţa de presă de astăzi şi semnarea legii privind locuinţele sunt anulate până când vom adopta "Legea SAVE America", absolut necesară şi pe care o consider o urgenţă naţională", a scris Trump pe platforma sa Truth Social, cu mai puţin de două ore înainte de ceremonia programată la Capitoliu.

Noua lege privind locuinţele, adoptată marţi cu un larg sprijin bipartizan în Congres, are ca obiectiv principal să faciliteze construcţia de noi locuinţe, în special prin relaxarea unor norme şi scurtarea termenelor de realizare a evaluării impactului de mediu.

Dar, conform lui Trump, această lege, menită să ajute mai multe familii să devină proprietare de locuinţe şi pe care congresmenii republicani au descris-o drept o victorie legislativă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, are o "importanţă minoră" şi "nu are mai multă greutate în comparaţie cu Legea SAVE America".

Păstrând în amintire impresia că a fost furat la urne în alegerile pe care le-a pierdut în anul 2020, Trump cere de mai multe săptămâni ca Legea SAVE America să fie adoptată de Congres.

Această lege le-ar impune alegătorilor să furnizeze dovada cetăţeniei americane pentru a se înregistra în vederea votului şi să prezinte un act de identitate atunci când votează în alegerile federale.

O caracteristică unică a Statelor Unite este că 14 state din componenţa acestei ţări, inclusiv California şi New York, nu solicită niciun act de identitate pentru a vota.

Susţinătorii legii SAVE America subliniază că acest act normativ consolidează securitatea alegerilor, în timp ce criticii săi invocă drept argumente împotriva acestei legi faptul că este oricum ilegal ca un cetăţean străin să voteze în alegerile din SUA şi că va fi restricţionat dreptul la vot pentru milioane de americani, mai ales cei proveniţi din rândul minorităţilor, în special afro-americanii.