„Proaspăt vopsit cu roșu, alb și albastru și cu cele mai recente modificări guvernamentale, aeronava a intrat în serviciu” pentru președinte, au anunțat Forțele Aeriene ale SUA într-un comunicat.

Fuselajul poartă inscripția „Statele Unite ale Americii”. Aeronava „va începe zborurile inițiale de punere în funcțiune”, au declarat Forțele Aeriene ale SUA, în pregătirea integrării sale treptate în flota prezidențială. Aceste zboruri sunt destinate verificării tuturor capabilităților necesare pentru transportul în siguranță al președintelui.

Oferită de Qatar și evaluată la câteva sute de milioane de dolari, această aeronavă a ridicat chestiuni etice și constituționale semnificative, în special în ceea ce privește limitele cadourilor primite de un președinte de la puteri străine. De asemenea, a ridicat preocupări de securitate, având în vedere că această aeronavă, aparținând inițial unui guvern străin, este destinată să îndeplinească rolul extrem de sensibil de aeronavă prezidențială.

Sisteme de apărare sofisticate

Aeronavele modificate pentru a servi drept Air Force One sunt cunoscute ca fiind echipate cu sisteme de apărare sofisticate, capabile să bruieze radarul inamic și sistemele de urmărire în infraroșu. De asemenea, sunt echipate cu dispozitive metalice de dispersare a fragmentării pentru a perturba rachetele ghidate prin radar și momeli în infraroșu pentru a orbi rachetele ghidate termic.

„Livrarea acestei aeronave de tranziție răspunde nevoii de a degreva flota îmbătrânită de VC-25A (...) până când viitoarele Boeing VC-25B vor intra în serviciu”, subliniază armata. Guvernul SUA a comandat două noi 747 de la Boeing, dar programul a fost afectat de întârzieri și depășiri de costuri.

Joi, oficialii Casei Albe și-au luat rămas-bun de la unul dintre cele două Air Force One care erau în serviciu de peste 30 de ani. Donald Trump a fost obsedat de înlocuirea avionului prezidențial încă de la primul său mandat, păstrând chiar și o machetă la scară pe măsuța de cafea din Biroul Oval. El declarase că ar fi „stupid” să nu accepte un astfel de cadou din partea Qatarului, lucru pe care Pentagonul l-a făcut oficial anul trecut.