Totuși, rămâne nerezolvată disputa teritorială din estul țării. Cei doi președinți s-au întâlnit la Davos, în marja forumului economic.

”Donald Trump: Am avut o întrevedere bună cu președintele Zelenski. Vedem ce va fi.

Reporter: Ce mesaj îi transmiteți președintelui Putin?

Donald Trump: Războiul trebuie să se termine. O mulțime de oameni au fost uciși. Doar luna trecută - 30.000”.

”Reporter: Cum a fost întrevederea cu președintele Trump?

Volodimir Zelenski: Cinstit?

Reporter: Cinstit... dar, desigur, în interesul Ucrainei.

Volodimir Zelenski: Da, a fost în interesul țării mele. Cred că întrevederea a fost foarte importantă. Avem nevoie ca Statele Unite să fie în barca noastră, care, sper, să fie un vapor către pace”.

Volodimir Zelenski: ”Din partea noastră, documentele menite să pună capăt războiului sunt aproape gata. Dar și Rusia trebuie să fie gata să oprească acest război, să pună capăt agresiunii. Suntem foarte aproape de un acord privind garanțiile de securitate. Sincer, documentul este deja pregătit. Mai există câteva întrebări legate de pachetul economic, dar cred că, în proporție de 90%, totul este deja stabilit”.

Potrivit Casei Albe, întrevederea Trump - Zelensk a durat o oră. Apoi, liderul de la Kiev s-a adresat participanților la forumul economic de la Davos.

Volodimir Zelenski: ”Toată lumea își amintește faimosul film american ”Ziua cârtiței”. Noi exact așa trăim acum. Europa tot discută despre viitor, dar nu acționează acum. Petrolul rusesc este transportat în continuare către țărmurile europene. Dacă Putin nu mai are bani, nu mai este război în Europa”.

Pe de altă parte, Donald Trump a repetat că războiul din Ucraina nu ar fi început, în urmă cu 4 ani, dacă el era președinte.

Donald Trump: ”Obișnuiam să vorbesc cu Vladimir Putin despre Ucraina și era comoara lui cea mai de preț, dar nu ar fi făcut niciodată așa ceva. Nu poți face asta, Vladimir...”.

Negocierile de pace s-au blocat în privința teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina

Același Trump și-a trimis emisarii -pe Steve Witkoff și Jared Kushner - la Moscova.

Donald Trump: ”Ne întâlnim cu Rusia, întâlnirea va avea loc mâine, când ne vom întâlni cu președintele Putin”.

Până atunci, Steve Witkoff s-a văzut la Davos cu reprezentantul lui Putin, Kirill Dmitriev.

Steve Witkoff, emisarul lui Trump: ”Cred că am ajuns la o singură problemă esențială și am discutat diferite variante ale acesteia, ceea ce înseamnă că este rezolvabilă. Așadar, dacă ambele părți vor să o rezolve, o vom rezolva”.

Pe de alt parte, secretarul-general al NATO spune că Ucraina trebuie să primească în continuare tot sprijinul militar de care are nevoie, în paralel cu negocierile de pace.

Mark Rutte, secretarul-general al NATO: ”Acești soldați ucraineni incredibil de curajoși... armata ucraineană, populația Ucrainei își apără țara împotriva Rusiei. Iar ceea ce sper este ca astăzi să discutăm cum îi putem ajuta. Ei au nevoie de interceptoare. Au nevoie de sprijinul nostru militar”.

Două probleme aprig disputate sunt pretențiile teritoriale ale Moscovei asupra Donbasului și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie - cel mai mare producător de energie din Europa.

