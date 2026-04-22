„Iranul se află la un pas de colaps financiar! Ţara cere deschiderea imediată a strâmtorii Ormuz şi duce o lipsă acută de lichidităţi! Pierde 500 de milioane de dolari pe zi. Armata şi poliţia se plâng că nu sunt plătite. Ajutor!”, a scris preşedintele Statelor Unite pe reţeaua sa Truth Social.
Trump susține că Iranul se află „la un pas de colapsul financiar”. Apelul privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul se află la un pas de colapsul financiar”, afirmă Donald Trump, într-o nouă postare pe Truth Social.
Trump a anunţat, marţi seară, prelungirea armistiţiului în Iran, subliniind că a luat această decizie şi la cererea Pakistanului.
În acest context, vicepreşedintele JD Vance nu a mai plecat la Islamabad pentru o nouă rundă de negocieri cu iranienii.
Sursa: News.ro
