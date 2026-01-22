Trump a anunțat și „stabilirea cadrului pentru un acord, privind Groenlanda", după discuții cu secretarul general al NATO. Nu se știu detalii, pentru că, spune Trump, sunt în curs de negociere. Însă președintele american a renunțat la tarifele planificate împotriva a 8 țări europene care s-au opus planului său de a prelua insula arctică deținută de Danemarca.

Trump explică importanța Consiliului Păcii

Donald Trump: „Consiliul Păcii. Atât de important. Acest Consiliu are șansa de a fi unul dintre cele mai influente organisme create vreodată și este o onoare imensă pentru mine să servesc în calitate de președinte al său.”

La ceremonie, Donald Trump a fost însoțit de liderii și reprezentanții a 19 țări.

Printre aceștia – premierul maghiar, cel bulgar, ministrul turc de externe, dar și președinții Argentinei, Azerbaidjanului, Kazahstanului, Indoneziei. Singura femeie lider prezentă a fost șefa statului Kosovo.

Donald Trump: „Cred că se va întâmpla – împreună să punem capăt deceniilor de suferință, să oprim generații de ură și vărsare de sânge și să făurim o pace frumoasă, durabilă și glorioasă. Și, Doamne, ce moștenire extraordinară ar fi aceasta pentru noi toți. Toți cei din această sală sunt vedete, altfel nu ați fi aici.”

Rușii încă analizează invitația de a se alătura Consiliului.

Vladimir Putin: „Având în vedere relația specială a Rusiei cu poporul palestinian, consider că am putea trimite 1 miliard de dolari către Consiliul pentru Pace, folosind activele rusești înghețate sub administrația americană anterioară.”

Consiliul poate înlocui unele funcții ONU

Statele membre ale Consiliului pentru Pace ar urma să primească mandate de trei ani, care pot fi prelungite. Locuri permanente vor avea cele care contribuie cu 1 miliard de dolari.

Consiliul pentru Pace al lui Trump a fost inițial conceput pentru a contribui la încheierea războiului dintre Israel și Hamas în Gaza și pentru a supraveghea reconstrucția enclavei palestiniene. Însă statutul, așa cum a fost parafat astăzi, sugerează că organizația ar putea să înlocuiască anumite funcții ale Organizației Națiunilor Unite.

Donald Trump: „Despre cele opt războaie pe care le-am încheiat, nu am vorbit niciodată cu ONU. Dar există un potențial uriaș, și cred că o combinație între ONU și Consiliul pentru Pace poate fi ceva cu adevărat unic pentru lume.”

David Keyton, The Associated Press: „Europa respiră ușurată. Președintele SUA, Donald Trump, a semnalat răsturnarea dramatică a situației privind Groenlanda.”

Seara târziu, când majoritatea participanților plecaseră deja, Trump a declarat că renunță la amenințarea de a impune tarife mai multor țări europene, invocând ceea ce a descris obținerea „cadrului" unui viitor acord cu NATO privind securitatea Arcticii.

Donald Trump: „E un acord fantastic pentru Statele Unite. Ne oferă tot ceea ce ne-am dorit, în special o securitate națională. Este acordul suprem pe termen lung și cred că pune pe toată lumea într-o poziție foarte bună, mai ales în ceea ce privește securitatea, resursele minerale și orice altceva.”

Donald Trump a refuzat să dea detalii despre plan, dar, potrivit New York Times, ar putea permite Statelor Unite să construiască noi baze militare pe insulă și să stabilească „zone de apărare", pe care le vor controla. Propunerea discutată include, de asemenea, prevederi privind amplasarea „Golden Dome", scutul antirachetă dorit de Trump, în insula arctică aflată în posesia Danemarcei. Ideea în legătură cu Groenlanda a fost inspirată de bazele suverane britanice din Cipru, scrie New York Times.

Corespondent: „Cât timp va dura acordul, domnule președinte?”

Donald Trump: „La infinit! Nu are o limită de timp. Este pe vecie.”

Trump și-a schimbat în mod dramatic poziția privind Groenlanda după o întrevedere cu secretarul general al NATO.

„Dar nu am discutat despre suveranitatea Statelor Unite asupra Groenlandei.” a declarat Mark Rutte.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Toate acestea nu sunt despre Groenlanda sau Arctica. În primul rând, este vorba despre cum ne putem proteja împotriva adversarilor noștri. Principalul nostru adversar pentru NATO este Rusia. Și, desigur, vedem că China se consolidează masiv. Așadar, să nu fim naivi în privința Chinei, dar Rusia este adversarul nostru principal.”

Friedrich Merz: „Salut declarațiile președintelui Donald Trump de aseară. Este calea corectă deoarece orice amenințare de a dobândi teritoriu european prin forță ar fi inacceptabilă. Noile tarife ar submina, de asemenea, fundațiile relațiilor transatlantice. Dacă ar fi implementate, răspunsul Europei ar fi unit, calm, măsurat și ferm.”

