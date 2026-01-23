Cum ar putea trimite România trupe la granița SUA-Mexic. Trump vrea să invoce Articolul 5 al NATO

„Poate că ar fi trebuit să testăm NATO: să invocăm Articolul 5 şi să forţăm NATO să vină aici şi să ne protejeze frontiera sudică de noi invazii ale imigranţilor ilegali, eliberând astfel un număr mare de agenţi ai Poliţiei de Frontieră, pentru alte sarcini”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Postarea preşedintelui vine în contextul revenirii sale din Elveţia, unde a participat la Forumul Economic Mondial şi s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Sugestia pare să sublinieze din nou viziunea mai veche a lui Trump potrivit căreia Statele Unite fac mult mai mult pentru NATO decât primesc în schimb.

Articolul 5 este pilonul existenței NATO

„Problema cu NATO este că noi vom fi acolo pentru ei sută la sută, dar nu sunt sigur că ei ar fi acolo pentru noi dacă i-am chema”, a declarat Trump în remarci făcute miercuri.

Articolul 5 este principiul potrivit căruia un atac asupra unui stat membru NATO este considerat un atac asupra tuturor. El a fost un pilon al alianţei încă de la fondarea acesteia în 1949, ca o contrapondere la Uniunea Sovietică, şi a fost invocat oficial o singură dată, după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite.

