Cum ar putea trimite România trupe la granița SUA-Mexic. Trump vrea să invoce Articolul 5 al NATO

Stiri externe
62443924
Shutterstock

Preşedintele SUA Donald Trump a lansat ideea că ar fi trebuit să invoce Articolul 5 al NATO pentru a ajuta la controlul frontierei sudice a Statelor Unite, sugerând că alianţa ar putea fi folosită pentru a consolida securitatea la graniţa SUA.

autor
Cristian Anton

„Poate că ar fi trebuit să testăm NATO: să invocăm Articolul 5 şi să forţăm NATO să vină aici şi să ne protejeze frontiera sudică de noi invazii ale imigranţilor ilegali, eliberând astfel un număr mare de agenţi ai Poliţiei de Frontieră, pentru alte sarcini”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.



Postarea preşedintelui vine în contextul revenirii sale din Elveţia, unde a participat la Forumul Economic Mondial şi s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Sugestia pare să sublinieze din nou viziunea mai veche a lui Trump potrivit căreia Statele Unite fac mult mai mult pentru NATO decât primesc în schimb.

Articolul 5 este pilonul existenței NATO

„Problema cu NATO este că noi vom fi acolo pentru ei sută la sută, dar nu sunt sigur că ei ar fi acolo pentru noi dacă i-am chema”, a declarat Trump în remarci făcute miercuri.

Articolul 5 este principiul potrivit căruia un atac asupra unui stat membru NATO este considerat un atac asupra tuturor. El a fost un pilon al alianţei încă de la fondarea acesteia în 1949, ca o contrapondere la Uniunea Sovietică, şi a fost invocat oficial o singură dată, după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite.

Donald Trump a conturat „cadrul unui viitor acord” privind Groenlanda, după o întâlnire cu șeful NATO la Davos

Sursa: News.ro

Etichete: articolul 5, donald trump, NATO, frontiera, SUA, mexic,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Decizia luată de Titi Aur după 15 ani: e pregătit să renunțe la tot, dar cere o sumă uriașă
GALERIE FOTO Decizia luată de Titi Aur după 15 ani: e pregătit să renunțe la tot, dar cere o sumă uriașă
Citește și...
Singurele state din UE care i-au plătit lui Trump un miliard de dolari și au devenit membre ale Consiliului Păcii
Stiri externe
Singurele state din UE care i-au plătit lui Trump un miliard de dolari și au devenit membre ale Consiliului Păcii

Dintre statele UE, doar Ungaria şi Bulgaria au semnat "Carta" fondatoare a Consiliului Păcii și au acceptat să-i plătească lui Donald Trump un miliard de dolari. Între timp, Nicușor Dan a anunțat că România analizează propunerea.

Donald Trump a renunțat la tarifele comerciale împotriva a opt țări europene după Consiliul de Pace
Stiri externe
Donald Trump a renunțat la tarifele comerciale împotriva a opt țări europene după Consiliul de Pace

La Davos, Donald Trump a semnat, împreună cu lideri și reprezentanți din 19 țări, constituirea așa-numitului Consiliu al Păcii, din care fac parte și vecinii României, Ungaria și Bulgaria.

După Donald Trump, și Volodimir Zelenski critică Europa de la Davos: Tot discută despre viitor, dar nu acționează
Stiri externe
După Donald Trump, și Volodimir Zelenski critică Europa de la Davos: Tot discută despre viitor, dar nu acționează

„Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri, acum”. Asta a spus Volodimir Zelenski în lipsa unui progres care să ducă la un armistițiu cu Rusia.

Recomandări
Guvernul vrea relansare economică finanțată, pe jumătate, cu bani din PNRR. Proiectele în care ar ajunge fondurile
Stiri Economice
Guvernul vrea relansare economică finanțată, pe jumătate, cu bani din PNRR. Proiectele în care ar ajunge fondurile

Guvernul anunță investiții record pentru România, estimate la 20 de miliarde de euro, parte dintr-un plan menit să relanseze economia. 

Nicuşor Dan explică de ce nu a mers ”teleleu” la Davos: „Românii au votat o schimbare, nu vizite de formă”
Știri Actuale
Nicuşor Dan explică de ce nu a mers ”teleleu” la Davos: „Românii au votat o schimbare, nu vizite de formă”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, desprea afirmaţia că nu merge teleleu la Davos, spusă de consilierul său, că dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit, românii, în mai 2025, au votat o schimbare.

Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir...”
Stiri externe
Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir...”

Volodimir Zelenski spune că a ajuns la un acord cu Donald Trump privind garanțiile de securitate pentru țara sa. Documentele menite să pună capăt războiului sunt aproape gata, cel puțin de partea ucraineană, a menționat liderul de la Kiev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Ianuarie 2026

46:04

Alt Text!
La Măruță
22 Ianuarie 2026

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Ianuarie 2026

01:44:18

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Calcule | Cele două condiții care trebuie îndeplinite pentru ca FCSB să se califice în play-off-ul Europa League

Sport

Mihai Stoica, replică pentru jucătorul lui FCSB: "Să vorbească de jocul lui, nu de al echipei!"