Insider: Trump a fost huiduit de fanii săi după ce a încurajat vaccinarea împotriva Covid

„Cred total în libertățile tale, da, trebuie să faci ceea ce trebuie să faci. Dar vă recomand să vă vaccinați", a spus Trump mulțimii, potrivit Insider.

Fostul președinte le-a spus apoi susținătorilor săi că vaccinurile sunt „bune” și i-a încurajat încă o dată să se vaccineze.

Această recomandare a fost primită cu huiduieli, după cum se poate auzi într-o înregistrare video realizată de jurnalistul Vox, Aaron Rupar.

„Aveți libertățile voastre. Dar se întâmplă ca eu să fiu vaccinat”, a mai spus fostul președinte al SUA.

După ce huiduielile s-au stins, fostul președinte a glumit, spunând că ei vor fi „primii care vor ști” dacă vaccinurile COVID-19 nu funcționează.

Discursul lui Trump vine la scurt timp după ce s-a aflat că aliații săi politici încearcă să-l facă să fie de acord cu o campanie pro-vaccinare, a relatat Daily Beast .

Trump advises his audience in Alabama to take the Covid vaccine pic.twitter.com/aaxQfnnxoh