Cincisprezece unităţi de pompieri se luptă cu incendiul de la staţiunea Viva Dominicus Beach din provincia La Altagracia, a declarat Ministerul de Externe al Republicii Dominicane pentru ABC News.

O turistă în vârstă de 46 de ani din Italia a murit în incendiu, a anunţat ministerul. Numărul total al răniţilor rămâne neclar.

Imagini şi videoclipuri dramatice arată un fum gros ridicându-se deasupra staţiunii, care are aproape 700 de camere.

Proprietatea, situată între Punta Cana şi Santo Domingo, este operată în parteneriat cu Wyndham Hotels & Resorts.