Sabrina Carpenter i-a cerut administraţiei de la Casa Albă să nu îi mai folosească muzica. „Malefic şi dezgustător”

Sabrina Carpenter le-a cerut marți oficialilor de la Casa Albă să nu îi mai folosească muzica, după ce administrația Trump a inclus un cântec al ei într-un videoclip cu arestări realizate de agenți ICE, transmite Reuters.

Videoclipul, distribuit luni de Casa Albă, conţine hitul „Juno”, lansat de Sabrina Carpenter în 2024. El arată agenţi de la acest serviciu federal american împotriva imigraţiei urmărind şi arestând persoane, în timp ce trecătorii înregistrau scena cu telefoanele lor mobile.

Textul explicativ al videoclipului conţine mesajul „Ai încercat vreodată asta? Pa-pa” — o trimitere la versurile melodiei — şi este însoţit de emoticoane.

„Videoclip malefic și dezgustător”, spune Sabrina Carpenter

„Acest videoclip este malefic şi dezgustător”, a scris Sabrina Carpenter, în vârstă de 25 de ani, pe reţeaua de socializare X. „Nu mă implicaţi niciodată pe mine sau pe muzica mea pentru a ne pune în slujba agendei voastre inumane”, a adăugat ea.

Ca răspuns, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat: „Iată un mesaj scurt şi concis pentru Sabrina Carpenter: nu ne vom cere scuze pentru deportarea din ţara noastră a criminalilor periculoşi, violatorilor şi pedofililor. Oricine i-ar apăra pe aceşti monştri bolnavi trebuie să fie prost sau încet la minte”.

Controverse repetate privind folosirea muzicii de către Trump

Sabrina Carpenter, o cântăreaţă care a câştigat deja două premii Grammy, se alătură unei liste de peste douăzeci de muzicieni, printre care se află Neil Young şi The Rolling Stones, care s-au opus utilizării muzicii lor de către preşedintele Donald Trump.

Donald Trump, aflat în prezent la cel de-al doilea mandat prezidenţial neconsecutiv, are o prezenţă activă pe reţelele de socializare. Membrii echipei sale de comunicare publică adeseori videoclipuri scurte care conţin cântece foarte populare pentru a ilustra diverse conţinuturi video ce prezintă eforturile preşedintelui de a-şi îndeplini promisiunile din campania electorală.

Videoclipul de luni părea să promoveze campania agresivă pe care administraţia americană a dus-o pentru a combate imigraţia ilegală de la începutul lunii ianuarie al celui de-al doilea mandat al preşedintelui Trump.

Criticii săi, printre care se află şi papa Leon al XIV-lea, au contestat modul în care administraţia Trump a încercat să-şi pună în aplicare agenda în materie de imigraţie, inclusiv prin arestări în instanţe, pe străzi din cartierele hispanice şi raiduri în clădiri de apartamente în care locuiesc persoane suspectate că s-ar afla ilegal în Statele Unite.

