Trump a declarat că vicepreşedintele JD Vance ar putea participa la o ceremonie de semnare în Europa, în zilele următoare. În ciuda declaraţiei lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a afirmat că ţara nu a ajuns încă la o decizie finală cu privire la vreun acord, potrivit presei de stat. Purtătorul de cuvânt a spus că informaţiile privind un acord sunt „doar speculaţii”, scrie CNN.

Preşedintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite au „pus capăt războiului” cu Iranul, după ce a susţinut mai devreme că părţile au convenit asupra unui „memorandum de înţelegere foarte puternic” pentru a opri luptele.

„Nu ştiu dacă aţi auzit, dar astăzi am pus capăt războiului cu Iranul”, a declarat preşedintele Donald Trump, într-un telerally de susţinere a viceguvernatorului Georgiei, Burt Jones, care candidează la funcţia de guvernator.

„Au fost de acord să nu deţină niciodată arme nucleare, lucru asupra căruia am insistat; acesta a fost scopul principal. Asta a reprezentat 95% din acord”, a susţinut el.

Declaraţia lui Trump a venit după ce a anulat, mai devreme, noi atacuri asupra Iranului, sugerând pe Truth Social că s-a ajuns la un acord, fără a detalia termenii acestuia.

Iranul nu a confirmat că s-a ajuns la vreun acord, iar Trump a spus într-o postare pe reţelele sociale că blocada SUA asupra navelor care ies sau intră în porturile iraniene va continua până când „această tranzacţie va fi finalizată”.

„Iranul este dispus să ne ofere totul”

Preşedintele Donald Trump a sugerat luni că Statele Unite vor declara „victoria totală” asupra Iranului în următoarele două săptămâni.

„Negociem acum, iar ei vor să încheie o înţelegere foarte bună. Sunt dispuşi să ne ofere totul, sunt dispuşi să renunţe la armele nucleare”, a spus Trump.

„Cred că câştigăm această bătălie, dar o veţi câştiga cu adevărat în următoarele două săptămâni, când vom declara victoria totală; va fi o victorie totală, se va întâmpla foarte curând, iar preţurile petrolului vor scădea vertiginos”, a declarat Trump.

Nu este prima promisiune

Nu este prima dată când preşedintele SUA face promisiuni în privinţa unor progrese semnificative în „două săptămâni”, notează CNN. Armistiţiul cu Iranul, anunţat pe 7 aprilie, trebuia iniţial să dureze două săptămâni, timp în care cele două părţi urmau să încheie un acord pentru a pune capăt războiului.

Duminică, întrebat în emisiunea Meet the Press de la NBC de ce Iranul nu a acceptat un acord dacă este atât de disperat să încheie unul, aşa cum a afirmat el în repetate rânduri, preşedintele a răspuns: „Pentru că sunt puternici. Sunt mândri. Sunt lucruri pe care nu au crezut niciodată că le vor face, dar pe care vor fi nevoiţi să le facă. Nu au de ales. Şi durează puţin”, a dat el asigurări.