"Europa şi NATO nu doar că vor menţine presiunea asupra Rusiei, dar o vor creşte. Şi nu ne vom opri până când Rusia nu va înceta să bombardeze şi să omoare copii, bărbaţi şi femei nevinovaţi în Ucraina", a spus von der Leyen (foto, dreapta) după o întâlnire cu Rutte (foto, stânga) la sediul executivului european din Bruxelles, potrivit Agerpres, care citează EFE.

Potrivit Ursulei von der Leyen, ceea ce s-a întâmplat la Leipzig "marchează o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene ce poate fi atribuită în mod direct Rusiei" şi presupune o "nouă normalitate" care cere europenilor "să facă un pas înainte".

Aceste incidente devin "din ce în ce mai periculoase: incursiuni recurente în spaţiul nostru aerian, drone care ne paralizează aeroporturile, interferenţe în infrastructurile noastre critice. Noi, europenii, ne confruntăm cu realitatea dură că aceasta este noua normalitate. Trebuie să facem un pas înainte. Iar aceasta înseamnă să fim pregătiţi să răspundem îndrăznelii Rusiei mai rapid şi mai eficient", a declarat şefa executivului european.

În acest context, a menţionat că trebuie luat în considerare faptul că infrastructurile din UE care ţin de viaţa cotidiană sunt "ţinte de primă linie" şi, prin urmare, trebuie protejate.

Preşedinta CE a asigurat că UE va sprijini "orice stat membru care este ţinta Rusiei" şi a spus că Europa "dispune deja de echipe de intervenţie rapidă capabile să facă faţă acestui tip de atacuri" atât în interiorul, cât şi în afara UE.

Pe de altă parte, Von der Leyen a anunţat că UE a primit o nouă cerere de plată către Kiev în valoare de "câteva miliarde de euro" şi că aceasta ar acoperi apărarea aeriană a Ucrainei, inclusiv sisteme de apărare aeriană Patriot PAC-3. A adăugat că este vorba de o cerere pe care statele membre "o examinează" şi care "merge în direcţia cea bună".

În cele din urmă, a exprimat aprecieri referitor la cooperarea UE cu NATO şi a spus că Europa "trebuie să îşi mobilizeze capacităţile de apărare mai rapid" şi că este nevoie de "un sistem de alertă mai rapid şi integrat în întreaga Europă" şi de a fi "capabili să interceptăm ameninţările mai rapid".

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că nu este nevoie doar ca "industria să facă un pas înainte", cu fabrici noi sau linii de producţie suplimentare, ci şi de facilitarea cooperării companiilor din sector atât în Europa, cât şi în întreaga Alianţă Nord-Atlantică.

Mark Rutte a mai spus că "Rusia a devenit tot mai îndrăzneaţă" şi că se observă "tot mai multe drone şi rachete care pătrund în spaţiul nostru aerian de-a lungul flancului estic, ceea ce creşte riscul", precum şi o creştere a activităţilor îndreptate direct împotriva teritoriului european, că este vorba de incendii provocate în fabrici care produc echipamente de apărare pentru Ucraina sau de atacul hibrid de la Leipzig.

"Pericolele pe care le reprezintă Rusia sunt evidente şi lucrăm neobosit pentru a ne asigura că suntem pregătiţi să ne protejăm populaţia. Dacă Rusia crede că ameninţările ne vor diviza sau dacă se gândeşte că ne vor descuraja să sprijinim Ucraina, se înşeală. Unitatea noastră este de nezdruncinat. Sprijinul nostru pentru Ucraina este ferm", a subliniat secretarul general al NATO.