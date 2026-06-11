„Trebuie să fim pregătiți... Trebuie să fim gata să luptăm”, a afirmat generalul-locotenent Christian Freuding, șeful armatei germane, în cadrul salonului aerospațial ILA de la Berlin.

El a menționat că există un consens larg în rândul aliaților cu privire la faptul că Rusia ar putea ataca teritoriul NATO înainte de sfârșitul acestui deceniu.

Declarațiile generalului subliniază îngrijorarea că Moscova ar putea pune la încercare alianța în timp ce Europa se află încă într-o cursă contra cronometru pentru reînarmare.

Această urgență influențează, de asemenea, dezbaterea din Germania privind achizițiile de armament și capacitatea industriei de apărare. Freuding a afirmat că Berlinul a făcut deja „multe” pentru a accelera achizițiile și că industria și-a mărit capacitatea de producție.

Cu toate acestea, el a avertizat că Germania nu se poate baza doar pe programe de armament pe termen lung, a căror dezvoltare și punere în funcțiune ar putea dura ani de zile.

„Anul 2029 nu este un termen stabilit de Germania. Este o estimare a serviciilor de informații convenită la nivelul NATO”, a declarat Freuding. „Toți cei 32 de parteneri NATO sunt de acord că Rusia ar putea avea capacitatea de a invada o țară parteneră NATO în 2029”, a adăugat el, potrivit POLITICO.

El a avertizat însă că Rusia ar putea acționa înainte de acea dată, în ciuda faptului că războiul din Ucraina intră în al cincilea an și că Kievul susține că Moscova a suferit peste 1,3 milioane de victime și a pierdut cantități uriașe de echipament.

Comentariile lui Freuding vin în contextul în care oficialii europeni din domeniul apărării avertizează că Rusia ar putea să-și refacă suficientă putere militară în următorii câțiva ani pentru a reprezenta o amenințare convențională directă la adresa teritoriului NATO, în ciuda pierderilor suferite în Ucraina. Pentru planificatorii din domeniul apărării, anul 2029 a devenit un simbol al momentului în care Europa trebuie să acopere urgent lacunele existente în ceea ce privește starea de pregătire, producția și capacitatea militară.

Remarcile generalului subliniază îngrijorarea că Moscova ar putea testa alianța în timp ce Europa încă se grăbește să se reînarmeze.

Această urgență influențează, de asemenea, dezbaterea din Germania privind achizițiile de armament și capacitatea industriei de apărare. Freuding a afirmat că Berlinul a făcut deja „foarte multe” pentru a accelera procesul de achiziții și că industria și-a mărit capacitatea de producție.

Cu toate acestea, el a avertizat că Germania nu se poate baza doar pe programele de armament pe termen lung, a căror dezvoltare și punere în funcțiune pot dura ani de zile.

„Viteza este esențială în acest moment”, a spus Freuding.

Pentru unele sisteme aflate încă în curs de dezvoltare, a adăugat el, Germania are nevoie de „soluții intermediare” pentru a acoperi decalajul dintre ceea ce are armata în prezent și ceea ce are nevoie pentru a fi pregătită de luptă.

„Trebuie să ne îmbunătățim în fiecare zi capacitățile pentru «lupta de diseară» ca armată germană”, a spus el, referindu-se la orientarea Bundeswehr-ului către o forță de înaltă pregătire, concepută pentru a descuraja o potențială agresiune rusă.