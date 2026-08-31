Formațiunea îl susține în continuare pe Siegfried Mureșan, a subliniat liderul UDMR Kelemen Hunor într-un interviu pentru Maszol, relatează News.ro.

El a adăugat că toate celelalte informaţii sunt invenţii, poveşti.

Preşedintele UDMR a declarat că situaţia care durează de aproape patru luni este extrem de contraproductivă, deoarece clasa politică transmite astfel mesajul că este incapabilă să ajungă la un acord în interesul ţării. El îi reproşează însă lui Sigfried Mureţan faptul că a dispărut din spaţiul public după desemnarea sa.

”Toată vara nu am mai auzit nimic despre el, iar acest lucru este inacceptabil”, a spus liderul UDMR.

Potrivit unor informaşii apărute pe surse politice, Kelemen Hunor le-ar fi transmis lui Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan că parlamentarii UDMR vor vota candidatul la funcţia de prim-ministru propus de preşedintele Nicuşor Dan, indiferent cine va fi acesta.

„Nu am spus aşa ceva, nu am făcut o asemenea declaraţie. Poziţia UDMR rămâne aceeaşi: aşteptăm ca preşedintele să desemneze un nou candidat la funcţia de prim-ministru. PNL, USR şi UDMR au un candidat, Siegfried Mureşan. Şi PSD are un candidat la funcţia de premier, în persoana lui Sorin Grindeanu. Până când preşedintele nu face o desemnare, noi nu putem negocia cu PSD şi nu adoptăm o altă poziţie: în iunie am convenit cu PNL şi USR asupra candidaturii lui Mureşan şi ne menţinem această poziţie. Restul sunt numai invenţii, poveşti”, a declarat Kelemen Hunor.

El a mai spus că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline.

„Nu se mai poate continua aşa. Nu este în interesul nostru să avem alegeri anticipate, dar nici nu putem să părem nişte idioţi, nişte oameni neserioşi, spunând că avem un candidat, iar între timp negociind susţinerea altui candidat. Noi nu facem aşa ceva. După ce preşedintele va face desemnarea, vom avea o situaţie nouă şi vom vedea în ce direcţie trebuie să ne îndreptăm. Mai mult de atât nu pot spune despre acest subiect, decât că tot ce a apărut în presă în această privinţă este o prostie. Dacă analiştii politici scriu despre noi asemenea lucruri, care nu au nicio bază reală, atunci îmi pot imagina cât de credibile sunt şi analizele lor de bilanţ de la sfârşitul anului”, a afirmat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a declarat totodată că îi reproşează candidatului comun faptul că a dispărut din spaţiul public după desemnarea sa.

„Am discutat pe larg despre acest lucru şi cu Bolojan săptămâna trecută. După desemnarea sa, Mureşan a dat o lovitură preşedintelui, una PSD-ului, iar apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic despre el, iar acest lucru este inacceptabil. În Parlament, PNL, USR şi UDMR au împreună mai multe mandate decât PSD singur. În acelaşi timp, suntem departe de cele 233 de voturi, aşa cum şi PSD este departe de acest număr. Candidatul nostru la funcţia de prim-ministru nu a încercat în timpul verii să păstreze sau să mărească acest avantaj”, a subliniat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, nu are cunoştinţă ca Siegfried Mureşan, candidatul comun al celor trei partide, să fi negociat cu cineva – de exemplu cu grupurile de deputaţi şi senatori din Parlament care provin din partide destrămate şi care se pot repoziţiona – pentru obţinerea sprijinului necesar viitorului său cabinet.

„În schimb, PSD a fost foarte activ toată vara. Au făcut declaraţii când într-un loc, când în altul, au negociat. M-au întrebat şi pe mine, am vorbit cu Grindeanu. I-am spus şi lui: ”Până când preşedintele nu decide, eu nu cobor din barca comună în care ne aflăm alături de PNL şi USR, susţinându-l pe Siegfried Mureşan”, a declarat Kelemen Hunor.

Surse din PSD au declarat pentru Știrile Pro TV că PSD își dorește ca UDMR să facă parte din viitorul guvern.