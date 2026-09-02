Autoritățile au confiscat 500 de kilograme de mâncare. S-a ajuns aici după ce turiștii au acuzat vărsături, frisoane și dureri de stomac. A fost activat Planul Roșu, iar zeci de ambulanțe au ajuns de urgență la hotel.

Turiștii au acuzat probleme de sănătate

Marți seara, 58 de persoane, printre care 11 copii, au cerut ajutor medical pentru că se simțeau rău. Majoritatea au acuzat ameței și vărsături după ce au mâncat la restaurantul hotelului din stațiunea Saturn.

Reporter: „Ce s-a întâmplat, doamnă?

Femeie: „Vărsături.”

Reporter: „Cum vă simțiți?”

Femeie: „Eu mai bine, dar băiatul nu e bine.”

Reporter: „Când vi s-a făcut rău?”

Femeie: „La amiază. Și tacâmurile erau nespălate.”

Reporter: „Cum sunt condițiile în hotel?”

Femeie: „Aiurea totul. Camera...”

Alții au povestit că au început să aibă simptome încă de duminică.

Femeie: „De marți mă simt rău, miercuri dimineața am tot vomitat, și pe plajă și peste tot. De duminică a început, băiețelul meu, dar el și-a revenit, e dezastru. Și curățenie și tot... camerele, nu știu să vă zic un lucru bun.”

Femeie: „Mâncarea este dezastru. M-am trezit marți dimineața în vomitat, toată dimineața mi-a fost foarte rău nu știam unde să mă duc. Marți noapte frisoane.”

Bărbat: „Marți seara am ajuns, am servit masa la ora 19. Multă mâncare nu e. La ora 4:07 m-a luat stomacul, am zis că mor. Am intrat în frisoane.”

Pentru că era vorba despre un număr mare de victime, a fost activat planul roșu de intervenție.

Autoritățile au activat planul roșu

Alexandru Costache - prim adjunct ISU Dobrogea: „Șase au fost transportați la Boli Infecțioase Constanța, doi minori, trei doamne și un bărbat. Este și o femeie însărcinată.”

Turiștii s-au certat cu angajații hotelului, pe care, spun ei, i-ar fi văzut cum aruncă pe ascuns mâncare. Bucătarul a respins acuzațiile.

Câțiva turiști care abia se cazaseră s-au speriat de scandal și au părăsit hotelul.

Femeie: „Da toți banii înapoi.”

Reporter: „Câte zile ați stat?”

Femeie: „Două ore.”

Reporter: „Unde plecați?”

Femeie: „Nu știu, vedem. Sperăm că găsim un loc mai sigur.”

Reporter: „Ați intrat în camere?”

Femeie: „Da.”

Reporter: „Și cum arată?”

Femeie: „Nu vreau să spun. Nu ne simțim în siguranță.”

Autoritățile au deschis mai multe anchete pentru a lămuri ce s-a întâmplat în hotel. Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și ai Direcției de Sănătate Publică au prelevat probe din bucătărie și au dispus închiderea temporară a acesteia.

Corina Ivanciu, director DSVSA Constanța: „Unitatea fusese sancționată anterior în urmă cu trei zile și avea măsuri dispuse spre remediere nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin nota de control, vestiarul era nefuncțional, alimentele erau depozitate fără respectarea compatibilităților și nici a regimului termic, problemele de igienă erau majore și neremediate.”

Hotelul a primit amenzi de peste 100.000 de lei

Inspectorii DSV au amendat unitatea cu 17.000 de lei. În plus, comisarii OPC au aplicat patru amenzi în valoare de 100.000 lei hotelului din Saturn.

Printr-un comunicat de presă conducerea hotelului din Saturn a transmis că turiștii vor primi banii înapoi atât pentru sejur cât și pentru notele achitate în restaurantul hotelului.

„Pentru a le oferi posibilitatea de a-și continua sejurul în altă locație, le-a fost oferită restituirea integrală a contravalorii sejurului, cu solicitarea de a părăsi unitatea”, se arată în comunicatul transmis de administrația hotelului din Saturn.

Paul Foleanu, primar Mangalia: „Este un hotel pentru primul an închiriat de o societate. 3 stele din ce știu. Am înțeles că au și restaurant și hotel."

700 de turiști erau cazați la hotelul din Saturn în momentul în care a avut loc valul de îmbolnăviri.