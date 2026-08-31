Acum, se întâmplă frecvent ca, în cazul ambuteiajelor, șoferii să facă manevre greșite și să blocheze drumul de care au nevoie ambulanțele, pompierii ori echipajele de poliție.

Ambulanțele pierd minute prețioase care pot face diferența între viață și moarte, pentru că mulți șoferi nu știu cum să le facă loc în aglomerație sau, mai rău, nu vor.

Șofer: „Sunt șoferi care nu știu ce au de făcut? Cu siguranță da, probabil din lipsă de experiență.”

Șofer: „Am observat traficul din București și nu se respectă, fiecare de pe o bandă, de pe alta. Nu se respectă nimic.”

Un proiect de lege depus în Parlament spune cum trebuie să facă loc șoferii echipajelor de intervenție, fie că vorbim de pompieri, ambulanțe ori poliție, atunci când au semnalele luminoase și sonore pornite.

Dacă există o singură bandă pe sens, mașinile trebuie să se deplaseze cât mai aproape de marginea drumului, lăsând liberă partea din mijloc. Pe un drum cu două sau mai multe benzi pe sens, mașinile de pe banda din stânga merg spre axul drumului, iar cele de pe celelalte benzi, spre dreapta. În felul acesta se formează așa-numitul culoar de salvare, pe unde poate trece un echipaj, fără haos și fără manevre făcute la întâmplare.

Dumitru Văduva, inițiatorul proiectului de lege: „În momentul acesta, legislația românească nu reglementează explicit această situație și am văzut această reglementare în state europene, în Germania, Austria, Slovenia. Am văzut, călătorind, astfel de situații.”

Inițiatorii analizează și modalități prin care șoferii să fie anunțați din timp atunci când pe traseu are loc un incident.

Dumitru Văduva, inițiatorul proiectului de lege: „Sunt diverse canale de comunicare. Șoferii sunt anunțați din timp de astfel de incidente și se pregătesc din timp și formează culoarul de salvare. Spre exemplu, pe autostrăzi să fie anunțuri că se întâmplă un accident la nu știu ce kilometru, în condiții de avertizare pe mijloace radio.”

Cei care nu vor acorda prioritate, vor face manevre greșite ori, mai mult, vor ocupa culoarul destinat salvării riscă o amendă de până la 1.000 de lei, plus suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile. Până să devină obligatorii, măsurile trebuie adoptate de Parlament.