Bărbatul, care are în prezent 28 de ani, lucra în acea perioadă ca angajat în formare în departamentul administrativ al unei companii din Ede. Delapidarea a început în noiembrie 2021 și a continuat până la jumătatea anului 2024. În această perioadă, bărbatul suferea de o dependență severă de jocuri de noroc, relatează gelderlander.nl.

Potrivit serviciului de probațiune, din cauza lipsei banilor, acesta a ajuns să aibă probleme din ce în ce mai mari. A continuat să creadă că își va recupera pierderile și că va putea restitui ulterior banii luați. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Tratament pentru dependența de jocuri de noroc

Instanța consideră deosebit de grav faptul că bărbatul din Arnhem a abuzat de încrederea acordată de angajatorul său. Prin însușirea banilor, acesta a provocat companiei prejudicii financiare importante.

Delapidarea a ieșit la iveală la jumătatea anului 2024, când bărbatul a mărturisit totul familiei sale. De asemenea, s-a prezentat din proprie inițiativă la medicul de familie pentru a primi tratament pentru dependența de jocuri de noroc. Tratamentul a fost încheiat cu succes în noiembrie 2024.

Potrivit serviciului de probațiune, de atunci nu a mai jucat la jocuri de noroc. Între timp, și-a găsit un nou loc de muncă, în afara sectorului financiar. Din acest motiv, riscul ca el să comită din nou o astfel de faptă este considerat redus.

A revenit pe drumul cel bun

Bărbatul a recunoscut, de asemenea, delapidarea și a ajuns la o înțelegere cu fostul său angajator privind recuperarea prejudiciului. În acest scop, achită lunar o anumită sumă.

Instanța a ținut cont de aceste aspecte atunci când a stabilit pedeapsa. O condamnare la închisoare cu executare ar însemna că bărbatul și-ar pierde actualul loc de muncă, ceea ce ar putea pune în pericol recuperarea prejudiciului. Prin urmare, instanța nu i-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea pe care să o execute imediat.

Bărbatul a fost condamnat la 12 luni de închisoare cu suspendare. Acest lucru înseamnă că va ajunge la închisoare doar dacă, în următorii trei ani, va comite o nouă infracțiune. În plus, trebuie să efectueze 240 de ore de muncă în folosul comunității.