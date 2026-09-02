Ambasadorul Rusiei la București, convocat de MAE după atacul cu dronă din Leipzig. „Nu vom tolera acțiunile Rusiei”

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Vladimir lipaev facebook ambasada rusiei in romania
Facebook / Ambasada Rusiei în România

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că România a decis convocarea ambasadorului Rus Vladimir Lipaev, după ce autoritățile germane au atribuit Rusiei responsabilitatea pentru atacul cu dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle.

autor
Sabrina Saghin

Șefa diplomației române spune că România își exprimă solidaritatea deplină cu Germania și cu celelalte state europene care s-au confruntat cu activități hibride, ingerințe sau provocări atribuite Rusiei.

Potrivit ministrului, România și celelalte state membre ale Uniunii Europene și aliate NATO vor acționa „colectiv și ferm” împotriva acțiunilor hibride ale Rusiei.

Ministrul Afacerilor Externe subliniază că descurajarea presupune atât pregătire, cât și disponibilitatea de a impune „un cost real agresorului”.

„În urma concluziilor autorităților germane potrivit cărora Rusia poartă responsabilitatea pentru atacul cu dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle, acționăm în mod colectiv și ferm, în calitate de state membre ale UE și aliați NATO.

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România își exprimă solidaritatea deplină cu Germania și cu celelalte state europene care au fost martore la activități hibride, ingerințe sau provocări nesăbuite și persistente din partea Rusiei. România se numără printre aceste țări. Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns.

Am decis să-l convocăm pe ambasadorul Rusiei la București la Ministerul Afacerilor Externe al României.

Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate. Descurajarea necesită atât pregătire, cât și disponibilitatea de a impune un cost real agresorului.”, a transmis Oana Țoiu pe X.

Rusia este acuzată pentru atacul de la Leipzig

Ministrul federal de interne din Germania, Alexander Dobrindt, a atribuit, marţi, Moscovei responsabilitatea pentru tentativa de atentat cu drone de pe aeroportul din Leipzig, care s-a petrecut la începutul lunii august. Ministrul de externe Johan Wadephul a anunţat, ca măsură de răspuns, închiderea Consulatului Federaţiei Ruse de la Bonn, relatează „Bild”, citat de News.ro.

Ca urmare, după ce s-a consultat cu cancelarul Friedrich Merz, ministrul de externe Johan Wadephul a dispus închiderea Consulatului general al Rusiei de la Bonn începând cu 18 septembrie.

În plus, se vor înăspri controalele la intrare pentru cetăţenii ruşi şi se vor pune sub observaţie mai multe persoane în contextul ameninţării hibride.

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a avertizat din nou cu privire la pericolul reprezentat de Rusia. Germania este „în fiecare zi ţinta războiului hibrid".

Se poate presupune că Rusia este dispusă să provoace daune şi mai mari prin atacuri hibride. Incidentul de la Leipzig confirmă nivelul ridicat de ameninţare deja constatat.

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Sursa: X News.ro

Etichete: Rusia, germania, MAE, atac,

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