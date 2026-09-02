Ambasadorul Rusiei la București, convocat de MAE după atacul cu dronă din Leipzig. „Nu vom tolera acțiunile Rusiei”

Șefa diplomației române spune că România își exprimă solidaritatea deplină cu Germania și cu celelalte state europene care s-au confruntat cu activități hibride, ingerințe sau provocări atribuite Rusiei.

Potrivit ministrului, România și celelalte state membre ale Uniunii Europene și aliate NATO vor acționa „colectiv și ferm” împotriva acțiunilor hibride ale Rusiei.

Ministrul Afacerilor Externe subliniază că descurajarea presupune atât pregătire, cât și disponibilitatea de a impune „un cost real agresorului”.

„În urma concluziilor autorităților germane potrivit cărora Rusia poartă responsabilitatea pentru atacul cu dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle, acționăm în mod colectiv și ferm, în calitate de state membre ale UE și aliați NATO.

România își exprimă solidaritatea deplină cu Germania și cu celelalte state europene care au fost martore la activități hibride, ingerințe sau provocări nesăbuite și persistente din partea Rusiei. România se numără printre aceste țări. Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns.

Am decis să-l convocăm pe ambasadorul Rusiei la București la Ministerul Afacerilor Externe al României.

Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate. Descurajarea necesită atât pregătire, cât și disponibilitatea de a impune un cost real agresorului.”, a transmis Oana Țoiu pe X.