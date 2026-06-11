Revenirea lui Jose Mourinho pe banca Realului era aşteptată, dar existau încă zvonuri că lusitanul nu va fi numit oficial antrenor al spaniolilor.

Anunţul făcut de Real joi seara înlătură orice altă speculaţie: Jose Mourinho (63 de ani) revine la conducerea madrilenilor după 13 ani şi a semnat un contract pe trei ani, după cum se specifică în comunicatul oficial emis de echipa merengues: „Consiliul de administraţie al lui Real Madrid, reunit pe 11 iunie şi prezidat de Florentino Pérez, a decis să-l numească pe José Mourinho antrenor al primei echipe pentru următoarele trei sezoane, până la 30 iunie 2029”, scrie în comunicatul clubului.

Mourinho îşi va prelua atribuţiile începând din 13 iulie, ziua în care începe presezonul în Spania. Portughezul a mai antrenat pe Real Madrid între 2010 şi 2013, câştigând un titlu, o Cupă a Spaniei şi o Supercupă iberică.