România, schimburi comerciale de peste 189 miliarde euro în 2025, însă decalajul import–export se menține ridicat

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a României, în primele zece luni ale anului în curs, a fost de 27,493 miliarde de euro, în creştere cu 275,7 milioane de euro (+1%) faţă de cel înregistrat în acelaşi interval din 2024, arată INS.

Exporturile FOB au însumat 81,054 miliarde de euro, în creştere cu 4,3% comparativ cu perioada ianuarie - octombrie 2024, iar importurile CIF au crescut la 108,547 miliarde de euro, un plus de 3,4% faţă de acelaşi interval.

Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,5% la export şi 36,6% la import) şi alte produse manufacturate (27% la export, respectiv 28,4% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri, în intervalul de referinţă, a fost de 58,051 miliarde de euro la expedieri, şi de 78,399 miliarde de euro la introduceri, echivalentul a 71,6% din total exporturi şi 72,2% din total importuri.

În acelaşi timp, valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri, la nivelul primelor zece luni din acest an, s-a ridicat la 23,002 miliarde de euro la exporturi, respectiv de 30,147 miliarde de euro la importuri, reprezentând astfel 28,4% din total exporturi şi 27,8% din total importuri.

Conform datelor oficiale, în luna octombrie a anului în curs, exporturile FOB ale României au însumat 8,874 miliarde de euro, iar importurile CIF au scăzut la 11,879 miliarde de euro, rezultând un deficit de 3,005 miliarde de euro.

Astfel, faţă de luna octombrie 2024, exporturile din octombrie s-au majorat cu 5,1%, iar importurile au scăzut cu 2,4%.

