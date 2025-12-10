România, schimburi comerciale de peste 189 miliarde euro în 2025, însă decalajul import–export se menține ridicat

Stiri Economice
10-12-2025 | 09:34
export
Getty

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a României, în primele zece luni ale anului în curs, a fost de 27,493 miliarde de euro, în creştere cu 275,7 milioane de euro (+1%) faţă de cel înregistrat în acelaşi interval din 2024, arată INS.

autor
Vlad Dobrea

Exporturile FOB au însumat 81,054 miliarde de euro, în creştere cu 4,3% comparativ cu perioada ianuarie - octombrie 2024, iar importurile CIF au crescut la 108,547 miliarde de euro, un plus de 3,4% faţă de acelaşi interval.

Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,5% la export şi 36,6% la import) şi alte produse manufacturate (27% la export, respectiv 28,4% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri, în intervalul de referinţă, a fost de 58,051 miliarde de euro la expedieri, şi de 78,399 miliarde de euro la introduceri, echivalentul a 71,6% din total exporturi şi 72,2% din total importuri.

În acelaşi timp, valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri, la nivelul primelor zece luni din acest an, s-a ridicat la 23,002 miliarde de euro la exporturi, respectiv de 30,147 miliarde de euro la importuri, reprezentând astfel 28,4% din total exporturi şi 27,8% din total importuri.

Citește și
Neptun Deep
OMV Petrom renunță la procesele cu statul român, în legătură cu Neptun Deep. Ce i-a făcut pe austrieci să se răzgândească

Conform datelor oficiale, în luna octombrie a anului în curs, exporturile FOB ale României au însumat 8,874 miliarde de euro, iar importurile CIF au scăzut la 11,879 miliarde de euro, rezultând un deficit de 3,005 miliarde de euro.

Astfel, faţă de luna octombrie 2024, exporturile din octombrie s-au majorat cu 5,1%, iar importurile au scăzut cu 2,4%.

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, export, import,

Dată publicare: 10-12-2025 09:34

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
OMV Petrom renunță la procesele cu statul român, în legătură cu Neptun Deep. Ce i-a făcut pe austrieci să se răzgândească
Stiri Economice
OMV Petrom renunță la procesele cu statul român, în legătură cu Neptun Deep. Ce i-a făcut pe austrieci să se răzgândească

Guvernul a anunțat o serie de modificări importante aduse Acordului de concesiune pentru perimetrul Neptun.

Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii
Stiri Economice
Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii

În două decenii, veniturile românilor, adică tot ce câștigă, dar și ce primesc de la stat, au crescut cu 134%.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Recomandări
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței
Stiri actuale
NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței

La 200 km de granița cu Rusia, NATO testează în Finlanda tehnologiile cu care vrea să-și întărească apărarea pe flancul estic, inclusiv în România.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Decembrie 2025

44:33

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28