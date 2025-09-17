Imagini cu Trump și Epstein, proiectate pe Castelul Windsor înaintea vizitei oficiale. Patru activiști, arestați. FOTO

17-09-2025 | 07:32
trump epstein windsor
Patru activiști au fost arestați marți seara după ce au proiectat imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein pe un turn al Castelului Windsor, unde președintele american urmează să fie primit miercuri în vizită de stat, relatează Le Figaro.

Aura Trif

Printre imagini se află portrete ale lui Jeffrey Epstein, decedat în închisoare în 2019 înainte de procesul său pentru exploatare sexuală, sau imagini ale celor doi bărbaţi unul lângă celălalt. Sub acestea se află semnătura pe care presa americană o atribuie lui Donald Trump şi care se află în centrul unei felicitări controversate de aniversare care ar fi fost adresate de actualul preşedinte lui Jeffrey Epstein.

În spatele acestei acţiuni se află grupul britanic Led by Donkeys („Conduşi de măgari”). Colectivul, care cere socoteală politicienilor prin campanii adesea umoristice, a reuşit să difuzeze timp de câteva minute un montaj video pe unul dintre turnurile reşedinţei regale, situată în vestul Londrei.

În urma acestui incident, poliţia locală a anunţat într-un comunicat arestarea şi reţinerea în custodie a patru persoane suspectate de „comunicări rău intenţionate”.

Donald Trump
Măsuri de securitate extreme pentru vizita lui Trump în Marea Britanie. Bărbat arestat, președintele își aduce „Bestia"

„Luăm foarte în serios orice activitate neautorizată în jurul castelului Windsor”, a declarat Felicity Parker, responsabilă a poliţiei Thames Valley citată în comunicat, asigurând că agenţii „au oprit rapid proiecţia” înainte de a-i aresta pe cei patru suspecţi.

Cazul infractorului sexual american Jeffrey Epstein otrăveşte preşedinţia lui Donald Trump de câteva săptămâni. Liderul republican a fost mult timp un apropiat al acestui finanţist, înainte de a rupe relaţiile cu el. Este, de asemenea, un subiect care l-a bântuit săptămâna aceasta pe premierul britanic Keir Starmer, care l-a demis pe ambasadorul său la Washington, Peter Mandelson, după dezvăluiri privind legăturile strânse dintre acesta şi Jeffrey Epstein.

Protestatarii s-au adunat în Londra

Înainte ca avionul Air Force One al preşedintelui american să aterizeze pe teritoriul britanic, zeci de manifestanţi anti-Trump s-au adunat marţi după-amiază la Windsor pentru a protesta faţă de vizita sa.

Militanţii pentru climă au întrerupt, de asemenea, un dineu organizat de organizaţia republicanilor americani din străinătate. O activistă l-a acuzat pe preşedintele Trump că conduce lumea „pe calea fascismului şi a colapsului climatic”.

Miercuri, mii de protestatari au planificat să protesteze la Londra faţă de această vizită de stat, a doua a lui Donald Trump în Regatul Unit, în timpul căreia liderul american are programul planificat de aşa natură, încât să evite capitala şi publicul. El va rămâne miercuri în incinta castelului Windsor, unde cuplul prezidenţial va fi oaspetele Regelui Charles al III-lea şi al Reginei Camilla, înainte de a se alătura joi prim-ministrului Keir Starmer pentru o zi axată mai mult pe politică şi economie la reşedinţa acestuia de la Chequers, la 70 km de Londra.

