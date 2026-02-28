"Luptătorul pentru pace şi-a arătat încă o dată adevărata faţă. Toate negocierile cu Iranul n-au fost decât o operaţiune paravan. Nimeni nu s-a îndoit de acest lucru. Nimeni nu a vrut de fapt să negocieze nimic", a afirmat Medvedev într-un mesaj postat în limba rusă pe contul său de Telegram.

"Întrebarea este cine are mai multă răbdare să aştepte sfârşitul lipsit de glorie al duşmanului. SUA au doar 249 de ani. Imperiul Persan a fost fondat acum mai bine de 2.500 de ani. Să vedem peste 100 de ani", conchide Medvedev.

Obiective stragice din Iran, lovite de Israel și SUA

Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă dimineață Iranul. Potrivit părților implicate, operațiunea, botezată ''Răgetul Leului'', ar putea să dureze câteva zile.

Primele informații vorbesc despre lovituri asupra unor obiective strategice. Teheranul amenință cu represalii zdrobitoare și chiar a lansat valuri de rachete spre Israel, dar și spre bazele militare ale armatei americane din regiune. Mijloacele de interceptare a rachetelor au fost activate. Au fost semnalate explozii violente în Dubai, Kuwait, Bahrain și Arabia Saudită. Peste tot sunt români - la muncă sau în vacanță.

Atacul survine în contextul în care Statele Unite au adunat o vastă flotă de avioane de vânătoare și nave de război în regiune, pentru a încerca să preseze Iranul să încheie un acord privind programul său nuclear.

Inițial, armata americană a refuzat să comenteze atacul. Ulterior, președintele american Donald Trump a publicat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care a confirmat că Statele Unite au fost implicate în atacul asupra Iranului.