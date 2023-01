Distrugeri după cutremurul de magnitudine 7,6 care a lovit Indonezia. Unda de șoc, resimțită și în Australia. VIDEO

Cutremurul a fost resimţit cel mai puternic în Arhipelagul Tanimbar, unde au fost înregistrate majoritatea pagubelor, a precizat Abdul Muhari, purtător de cuvânt al Agenţiei pentru Gestionarea Dezastrelor din Indonezia, scrie Agerpres, care citează DPA.

Nu a fost raportată producerea unui tsunami, deşi o alertă pentru tsunami a fost emisă imediat după seism.

You can see the seismic stations across Japan detecting the seismic waves from the Indonesia earthquake. Starts in Kyushu then makes its way north from there. Excellent live stream from @NoneType1 can be found here - https://t.co/L1qo29quu2 pic.twitter.com/1V7Ng1riUn