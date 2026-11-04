Rolul oferit a fost convenit de Moscova şi Kiev pe o perioadă de şase zile, pe frontul din regiunea Herson, săptămâna trecută, în vederea evacuării civililor din localitatea Oleşki, informează EFE, preluat de News.ro.

Zelenski îi acordă Melaniei Trump o distincție

Într-un decret semnat de preşedintele Zelenski pe 2 noiembrie şi făcut public miercuri de preşedinţia ucraineană, liderul de la Kiev îi acordă soţiei preşedintelui Trump Ordinul Cneaghinei Olga, clasa I, o distincţie a statului ucrainean care se acordă exclusiv femeilor.

Decretul prezidenţial subliniază sprijinul umanitar al Melaniei Trump pentru Ucraina şi activitatea sa în sprijinul copiilor şi adulţilor ucraineni afectaţi de invazia rusă.

Separat, preşedintele Zelenski a semnat un decret prin care este decorat pentru activitatea sa în realizarea şi punerea în aplicare a armistiţiului de la Oleşki consilierul primei doamne a SUA, Marc Beckman, care a gestionat personal toate demersurile în numele Melaniei Trump.

Ucraina îl decorează și pe consilierul Melaniei Trump

Astfel, Marc Beckman primeşte Inima de Aur, o decoraţie pe care statul ucrainean a acordat-o multor voluntari în timpul acestui război.

Prima doamnă a SUA a convocat pentru joi o ceremonie la Casa Albă cu "reprezentanţi ai Rusiei şi Ucrainei" pentru a sărbători succesul armistiţiului de la Oleşki.

Comisarul pentru drepturile omului din Ucraina, Dmitro Lubineţ, a anunţat miercuri că se află în drum spre Washington pentru a participa la ceremonie.

Din partea Rusiei se aşteaptă participarea comisarului pentru drepturile omului Iana Lantratova, care a reprezentat Moscova în timpul negocierii şi aplicării armistiţiului.