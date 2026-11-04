Obiectivul deciziei este de a-şi construi o poziţionare inovatoare pe segmentul magazinelor de ultraproximitate, scrie News.ro.

Aceasta înseamnă că Shop&Go nu va mai fi doar un format de magazin din reţeaua Mega Image, ci va avea propria identitate, propria conducere şi strategie de business. În acelaşi timp, brandurile Mega Image, Profi şi Shop&Go se reunesc sub aceeaşi identitate organizaţională.

„În urma deciziei strategice la nivelul organizaţiei Ahold Delhaize Romania, Shop&Go devine un brand de sine stătător în portofoliul de branduri locale, cu obiectivul de a-şi construi o poziţionare inovatoare pe segmentul în creştere al magazinelor de ultraproximitate. Astfel, Shop&Go nu va mai fi doar un format de magazin din reţeaua Mega Image, ci va avea propria identitate, propria conducere şi strategie de business, precum şi o ofertă proprie pentru clienţi. Această etapă marchează un nou capitol pentru Ahold Delhaize România, reunind Mega Image, Profi şi Shop&Go într-o singură organizaţie”, arată, miercuri, Ahold Delhaize România, într-un comunicat de presă.

Shop&Go va avea propria identitate și conducere

Shop&Go va beneficia astfel de experienţa internaţională şi de beneficiile pe scară largă ale apartenenţei la Grupul Ahold Delhaize, iar reunirea celor trei branduri distincte sub umbrela unei singure organizaţii are ca obiectiv comun să răspundă cât mai bine asteptărilor privind cumpărăturile de proximitate.

„Retailul se transformă şi intrăm într-o nouă etapă a ultraproximităţii. Strategia noastră şi atenţia sporită acordată acestui segment răspund direct schimbărilor în ce priveşte nevoile şi aşteptările consumatorilor. Magazinele de proximitate evoluează rapid, iar noi trebuie să evoluăm odată cu ele şi să rămânem relevanţi, agili şi pregătiţi pentru ceea ce urmează”, se precizează în comunicat.

Mega Image şi-a construit o prezenţă urbană puternică şi o relaţie de lungă durată cu clienţii, în special în Bucureşti şi în marile oraşe din România, promovând o gamă de produse proaspete, de calitate şi la preţuri accesibile.

Mega Image și Profi deservesc comunități diferite

Profi are o prezenţă extinsă la nivel naţional, ajungând la clienţi atât din comunităţile urbane, cât şi din cele rurale, prin formate adaptate diferitelor nevoi locale.

În acelaşi timp, Shop&Go propune o experienţă bazată pe proximitate şi accesibilitate, adaptată ritmului de viaţă al comunităţilor.

Alături de Mega Image şi Profi, Shop&Go va completa astfel portofoliul Ahold Delhaize România, permiţând organizaţiei să răspundă unei game şi mai largi de nevoi de cumpărături şi să deservească comunităţi din întreaga ţară, după cum spun oficialii companiei.

„Ahold Delhaize Romania dă un nume organizaţiei pe care o construim împreună. Dar ceea ce contează cel mai mult este ceea ce se află în spatele acestui nume: trei branduri puternice, mii de colegi şi o diversitate extraordinară de comunităţi pe care avem privilegiul de a le servi în fiecare zi. Forţa noastră va veni din capacitatea fiecăruia dintre cele trei branduri - Mega Image, Profi şi, începând de acum, şi Shop&Go - de a rămâne relevant pentru propriii clienţi, valorificând în acelaşi timp ceea ce putem face mai bine împreună: expertiza, oamenii, tehnologia, parteneriatele şi dimensiunea organizaţiei noastre”, a declarat Xavier Piesvaux, Country Manager, Ahold Delhaize Romania.

Grupul a finalizat achiziția Profi în ianuarie 2025

Crearea Ahold Delhaize Romania vine după o perioadă de dezvoltare semnificativă a brandurilor Grupului olandezo-belgian Ahold Delhaize pe piaţa din România. Grupul a finalizat achiziţia Profi în ianuarie 2025. Pe parcursul anului 2026, echipele din România au făcut progrese importante în procesul de integrare, iar următorul capitol are ca obiectiv valorificarea punctelor forte comune, păstrând în acelaşi timp ceea ce face ca fiecare brand să fie distinct şi relevant pentru clienţii săi, susţin oficialii grupului.

Ahold Delhaize Romania este identitatea noii organizaţii din România care reuneşte Mega Image, Profi şi Shop&Go, trei branduri de retail distincte.

Compania face parte din Grupul Ahold Delhaize, unul dintre cele mai de succes grupuri de retail alimentar din lume. În 2025, Ahold Delhaize a raportat vânzări nete de 92,4 miliarde euro, cu aproximativ 384.000 de asociaţi, 9.551 de magazine şi 77 de milioane de clienţi serviţi în fiecare săptămână, în magazine şi online.