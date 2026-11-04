„Taxele şi impozitele locale în Bucureşti, dar şi taxa pentru parcarea de reşedinţă rămân neschimbate în 2027. Primarul general Ciprian Ciucu a luat decizia să le plafoneze la nivelul anului 2026. Nici taxa de promovare turistică nu se majorează, ci rămâne de 10 lei pe noapte”, anunţă PMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

În acest sens, a fost supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre, care va intra la vot în şedinţa Consiliului General din 12 noiembrie.

Conform proiectului pus în dezbatere, începând cu anul 2027, bonificaţia pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport, datorate de contribuabili pentru întregul an este de 10%, conform News.ro.

Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 pot aproba scutirea sau reducerea de la plata acestor impozite şi a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizațiilor, conform prevederilor legale.

Totodată, pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezenta hotărâre se percep majorări de întârziere conform prevederilor legale privind creanţele bugetare.

În anul 2026, nivelul taxelor şi impozitelor locale în Bucureşti a ţinut cont de rata inflaţiei de 5,6%, fiind prevăzute majorări la valoarea impozabilă a clădirilor.

Proprietarii de locuințe din București au plătit impozite aproape duble, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat majorarea taxelor locale.

Astfel, potrivit proiectului, valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unor tratamente termice sau chimice şi care au instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire şi de 1.606 lei/mp pentru acelaşi tip de clădiri, dar fără instalaţiile menţionate anterior.

Pentru clădirile cu pereţi din lemn, este prevăzută o valoare impozabilă de 803 lei/mp. Proiectul prevede, de asemenea, valorile impozitelor pentru terenurile amplasate în intravilan, la categoria terenuri cu construcţii, care variază, în funcţie de zonă, între 16.291 lei/ha şi 6.997 lei/ha.

În cazul terenurilor amplasate în intravilan cuprinse în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitele variază între 75 lei/ha şi 41 lei/ha pentru terenurile arabile, între 56 lei/ha şi 36 lei/ha pentru păşuni şi fâneţe, între 122 lei/ha şi 51 lei/ha în cazul viilor şi între 143 lei/ha şi 75 lei/ha pentru livezi.

În cazul pădurilor, impozitul a fost stabilit între 75 lei/ha şi 41 lei/ha, toate aceste valori oscilând în funcţie de zona în care se află - de la zona A la zona D.

Potrivit proiectului de hotărâre, rămâne neschimbată şi taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului, instituită anul trecut, aşa cum declara atunci primarul general Ciprian Ciucu, la solicitarea hotelierilor, care au cerut acest lucru pentru simplificarea procedurilor financiare.

Această taxă se calculează prin aplicarea unei sume fixe de 10 lei pe noapte de turist, care înlocuieşte practic vechea modalitate de calcul procentual.