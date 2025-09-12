Vicepreședintele JD Vance a predat trupul lui Charlie Kirk familiei. A fost adus cu avionul Air Force 2

Stiri externe
12-09-2025 | 13:06
charlie kirk masina funerara

Vicepreședintele JD Vance a însoțit personal trupul lui Charlie Kirk din Utah la familia sa din Arizona. Este un ultim omagiu emoționant pentru o lungă prietenie care l-a ajutat pe activist să ajungă la Casa Albă și pe scena internațională.

autor
Mihai Niculescu

Vance a anulat joi, în ultimul moment, planurile de a participa la comemorarea evenimentelor din 11 septembrie la Ground Zero, în Manhattan, alegând în schimb să meargă în Utah împreună cu soția sa, Usha, la bordul Air Force 2, pentru a fi alături de familia și prietenii lui Kirk.

De acolo, sicriul fondatorului Turning Point USA a fost urcat în avionul vicepreședintelui și transportat înapoi la Phoenix, transmite New York Post.

Transportul funerar prezidențial este un final emoționant al unei prietenii care a început prin 2017, când Vance tocmai începea să-l susțină pe Trump, după ce i se opusese cu vehemență în timpul alegerilor din 2016 – o traiectorie pe care o urmase și Kirk, înainte de a deveni unul dintre cei mai vocali susținători ai președintelui.

Vance a relatat această poveste într-un omagiu adus lui Kirk, pe care l-a postat miercuri seara, la câteva ore după ce activistul conservator în vârstă de 31 de ani a fost asasinat în timp ce susținea una dintre dezbaterile sale publice la Universitatea Utah Valley.

Citește și
Charlie Kirk
Ucigașul lui Charlie Kirk este de negăsit. Autoritățile oferă o recompensă de 100.000 de dolari

„Cu ceva timp în urmă, probabil în 2017, am apărut în emisiunea lui Tucker Carlson de la Fox pentru a vorbi despre Dumnezeu știe ce. După aceea, un nume pe care abia îl cunoșteam mi-a trimis un mesaj direct pe Twitter și mi-a spus că am făcut o treabă excelentă. Era Charlie Kirk”, a scris Vance.

„Charlie era fascinat de idei și mereu dispus să învețe și să-și schimbe părerea. La fel ca mine, era sceptic în privința lui Donald Trump în 2016. La fel ca mine, a ajuns să-l considere pe președintele Trump singura figură capabilă să îndepărteze politica americană de globalismul care ne-a dominat întreaga viață”, a adăugat el.

Cum s-au împrietenit Vance și Kirk

Cei doi au devenit prieteni buni după acea primă interacțiune, Vance povestind că Kirk a fost unul dintre primii pe care i-a sunat când a decis să candideze pentru funcția de senator al statului Ohio în 2021. Vance era sceptic că ar putea câștiga, dar a spus că tocmai Kirk l-a convins, calm, că există o cale să-și ajungă scopul și și-a făcut timp să discute strategia.

Chiar înainte ca Vance să se decidă că va candida, Kirk l-a invitat să vorbească la unul dintre evenimentele sale Turning Point USA — iar după aceea l-a însoțit pe candidatul atunci necunoscut prin sală pentru a-l prezenta tuturor și i-a oferit feedback cu privire la discursul său din acea zi.

„Nu avea niciun motiv să facă asta, nu se aștepta ca eu să ajung undeva. La momentul respectiv, în sondaje aveam mult sub 5%. A făcut-o pentru că eram prieteni și pentru că era un om bun, a scris Vance, în vârstă de 41 de ani.

Vance și Kirk aveau atunci aproximativ 27, respectiv 37 de ani – și amândoi necopți din punct de vedere politic – iar asta însemna că erau bine poziționați pentru a ajunge la o generație mai tânără de conservatori. Kirk era deja bine cunoscut la acea vreme și a devenit esențial în promovarea lui Vance ca una dintre vedetele strălucitoare ale dreptei.

Kirk l-a introdus pe Vance în anturajul lui Trump

Kirk credea atât de mult în viitorul vicepreședinte încât l-a prezentat chiar lui Donald Trump Jr. într-o perioadă în care președintele și familia sa erau încă profund sceptici față de criticile aduse anterior de Vance.

„Charlie ne suna și ne trimitea mesaje în mod constant, pentru a vedea ce mai face familia noastră și pentru a ne oferi îndrumare și rugăciuni. După fiecare eveniment, mă îmbrățișa cu putere, îmi spunea că se roagă pentru mine și mă întreba ce poate face pentru mine, a mai spus Vance.

După ce Vance și Trump au câștigat în cele din urmă alegerile prezidențiale, noul vicepreședinte l-a invitat pe Kirk pe scenă și i-a mulțumit personal pentru prietenia sa – o prietenie pe care mulți din Casa Albă și din comunitatea conservatoare o recunoșteau ca fiind o forță palpabilă.

„Astăzi am vorbit cu președintele Trump în Biroul Oval”, a continuat Vance pe X. „Și el mi-a spus: «Știu că era un prieten foarte bun al tău». Am dat din cap în tăcere, iar președintele Trump a observat că Charlie își iubea foarte mult familia.

Charlie Kirk era un prieten adevărat. Genul de om căruia îi puteai spune ceva și știai că va rămâne întotdeauna la el”, a adăugat el. „Charlie a murit făcând ceea ce iubea: discutând idei. El a exemplificat o virtute fundamentală a Republicii noastre: disponibilitatea de a vorbi deschis și de a dezbate idei.”

Sursa: New York Post

Etichete: avion, jd vance, charlie kirk,

Dată publicare: 12-09-2025 12:56

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
VIDEO. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat să țină un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Stiri externe
VIDEO. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat să țină un moment de reculegere pentru Charlie Kirk

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat să aprobe, joi, propunerea facțiunilor politice de dreapta de a ține un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis.

Ucigașul lui Charlie Kirk este de negăsit. Autoritățile oferă o recompensă de 100.000 de dolari
Stiri externe
Ucigașul lui Charlie Kirk este de negăsit. Autoritățile oferă o recompensă de 100.000 de dolari

Forțe impresionante de polițiști și agenți FBI încă îl caută pe ucigașul lui Charlie Kirk, un activist conservator, susținător înfocat al președintelui Donald Trump.

FBI a publicat fotografii cu presupusul suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Autoritățile cer ajutorul publicului
Stiri externe
FBI a publicat fotografii cu presupusul suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Autoritățile cer ajutorul publicului

Biroul Federal de Investigații din Salt Lake City a făcut publice primele imagini cu o „persoană de interes” în cazul asasinării lui Charlie Kirk, scrie BBC.

Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
Stiri externe
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș

America stă cu sufletul la gură. Autoritățile folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigașul lui Charlie Kirk, un activist conservator, susținător înfocat al președintelui Trump.

Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul

Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.

Recomandări
FMI a apreciat măsurile economice ale Guvernului. Experții au recomandat continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI a apreciat măsurile economice ale Guvernului. Experții au recomandat continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Incident neobișnuit la Parlament. Surse: O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite. Era pe o listă AUR
Stiri actuale
Incident neobișnuit la Parlament. Surse: O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite. Era pe o listă AUR

Un incident neobișnuit a avut loc în această dimineață la Palatul Parlamentului, unde o femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădire având asupra sa ... nu mai puțin de 6 cuțite, au precizat pentru Știrile Pro TV surse judiciare.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Septembrie 2025

03:12:20

Alt Text!
La Măruță
11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28