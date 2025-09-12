Vicepreședintele JD Vance a predat trupul lui Charlie Kirk familiei. A fost adus cu avionul Air Force 2

Vicepreședintele JD Vance a însoțit personal trupul lui Charlie Kirk din Utah la familia sa din Arizona. Este un ultim omagiu emoționant pentru o lungă prietenie care l-a ajutat pe activist să ajungă la Casa Albă și pe scena internațională.

Vance a anulat joi, în ultimul moment, planurile de a participa la comemorarea evenimentelor din 11 septembrie la Ground Zero, în Manhattan, alegând în schimb să meargă în Utah împreună cu soția sa, Usha, la bordul Air Force 2, pentru a fi alături de familia și prietenii lui Kirk.

De acolo, sicriul fondatorului Turning Point USA a fost urcat în avionul vicepreședintelui și transportat înapoi la Phoenix, transmite New York Post.

Transportul funerar prezidențial este un final emoționant al unei prietenii care a început prin 2017, când Vance tocmai începea să-l susțină pe Trump, după ce i se opusese cu vehemență în timpul alegerilor din 2016 – o traiectorie pe care o urmase și Kirk, înainte de a deveni unul dintre cei mai vocali susținători ai președintelui.

Vance a relatat această poveste într-un omagiu adus lui Kirk, pe care l-a postat miercuri seara, la câteva ore după ce activistul conservator în vârstă de 31 de ani a fost asasinat în timp ce susținea una dintre dezbaterile sale publice la Universitatea Utah Valley.

„Cu ceva timp în urmă, probabil în 2017, am apărut în emisiunea lui Tucker Carlson de la Fox pentru a vorbi despre Dumnezeu știe ce. După aceea, un nume pe care abia îl cunoșteam mi-a trimis un mesaj direct pe Twitter și mi-a spus că am făcut o treabă excelentă. Era Charlie Kirk”, a scris Vance.

„Charlie era fascinat de idei și mereu dispus să învețe și să-și schimbe părerea. La fel ca mine, era sceptic în privința lui Donald Trump în 2016. La fel ca mine, a ajuns să-l considere pe președintele Trump singura figură capabilă să îndepărteze politica americană de globalismul care ne-a dominat întreaga viață”, a adăugat el.

Cum s-au împrietenit Vance și Kirk

Cei doi au devenit prieteni buni după acea primă interacțiune, Vance povestind că Kirk a fost unul dintre primii pe care i-a sunat când a decis să candideze pentru funcția de senator al statului Ohio în 2021. Vance era sceptic că ar putea câștiga, dar a spus că tocmai Kirk l-a convins, calm, că există o cale să-și ajungă scopul și și-a făcut timp să discute strategia.

Chiar înainte ca Vance să se decidă că va candida, Kirk l-a invitat să vorbească la unul dintre evenimentele sale Turning Point USA — iar după aceea l-a însoțit pe candidatul atunci necunoscut prin sală pentru a-l prezenta tuturor și i-a oferit feedback cu privire la discursul său din acea zi.

„Nu avea niciun motiv să facă asta, nu se aștepta ca eu să ajung undeva. La momentul respectiv, în sondaje aveam mult sub 5%. A făcut-o pentru că eram prieteni și pentru că era un om bun”, a scris Vance, în vârstă de 41 de ani.

Vance și Kirk aveau atunci aproximativ 27, respectiv 37 de ani – și amândoi necopți din punct de vedere politic – iar asta însemna că erau bine poziționați pentru a ajunge la o generație mai tânără de conservatori. Kirk era deja bine cunoscut la acea vreme și a devenit esențial în promovarea lui Vance ca una dintre vedetele strălucitoare ale dreptei.

Kirk l-a introdus pe Vance în anturajul lui Trump

Kirk credea atât de mult în viitorul vicepreședinte încât l-a prezentat chiar lui Donald Trump Jr. într-o perioadă în care președintele și familia sa erau încă profund sceptici față de criticile aduse anterior de Vance.

„Charlie ne suna și ne trimitea mesaje în mod constant, pentru a vedea ce mai face familia noastră și pentru a ne oferi îndrumare și rugăciuni. După fiecare eveniment, mă îmbrățișa cu putere, îmi spunea că se roagă pentru mine și mă întreba ce poate face pentru mine”, a mai spus Vance.

După ce Vance și Trump au câștigat în cele din urmă alegerile prezidențiale, noul vicepreședinte l-a invitat pe Kirk pe scenă și i-a mulțumit personal pentru prietenia sa – o prietenie pe care mulți din Casa Albă și din comunitatea conservatoare o recunoșteau ca fiind o forță palpabilă.

„Astăzi am vorbit cu președintele Trump în Biroul Oval”, a continuat Vance pe X. „Și el mi-a spus: «Știu că era un prieten foarte bun al tău». Am dat din cap în tăcere, iar președintele Trump a observat că Charlie își iubea foarte mult familia.

Charlie Kirk era un prieten adevărat. Genul de om căruia îi puteai spune ceva și știai că va rămâne întotdeauna la el”, a adăugat el. „Charlie a murit făcând ceea ce iubea: discutând idei. El a exemplificat o virtute fundamentală a Republicii noastre: disponibilitatea de a vorbi deschis și de a dezbate idei.”

