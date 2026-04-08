Perioada următoare va fi folosită pentru ca părțile implicate să negocieze o pace durabilă, iar discuțiile vor avea loc în Pakistan.

Președintele american Donald Trump a făcut marele anunț într-o postare pe propria sa rețea socială, cu două ore înaintea expirării celui mai recent ultimatum transmis Iranului. Președintele american a scris că a decis încetarea focului după discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif, cel care a intermediat negocierile cu Teheranul.

Donald Trump: „Cu condiția ca Iranul să fie de acord cu deschiderea completă, imediată și în siguranță a strâmtorii Ormuz, sunt de acord să suspend bombardamentele și atacurile asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Aceasta va fi o încetare bilaterală a focului! Motivul este că am îndeplinit și depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte avansați în negocierea unui Acord definitiv privind pacea pe termen lung cu Iranul și pacea în Orientul Mijlociu”.

Trump a mai anunțat că a primit din partea Iranului o propunere în zece puncte, pe care o consideră o bază viabilă pentru negocieri. Liderul de la Casa Albă susține că majoritatea punctelor sensibile dintre Washington și Teheran au fost deja convenite. În tabăra cealaltă, iranienii susțin că au câștigat războiul.

Prezentator TV Iran: „Iranul a obținut o mare victorie și a forțat America criminală să accepte planul său în 10 puncte, prin care Statele Unite se angajează în principiu la neagresiune, acceptă controlul iranian asupra strâmtorii Ormuz, acceptă programul de îmbogățire a uraniului și ridicarea tuturor sancțiunilor primare și secundare, anularea tuturor rezoluțiilor Consiliului de Securitate, plata de despăgubiri Iranului, retragerea forțelor americane din regiune și încetarea războiului pe toate fronturile”.

Există, însă discrepanțe majore între versiunea în limba farsi și cea în limba engleză a propunerii de încetare a focului, potrivit Associated Press. De exemplu, punctul legat de îmbogățirea uraniului apare doar în varianta persană.

Un material CNN care transmitea punctul de vedere al iranienilor l-a scos din sărite pe Trump, care a amenințat postul de televiziune cu represalii.

Donald Trump: „Nimeni nu poate crede că mincinosul post CNN a publicat o declarație vădit falsă și periculoasă, pretinzând că vine de la nivelurile superioare ale Guvernului iranian. Nu de acolo a venit! (...) Era un site nou, generator de probleme, din Nigeria, și CNN tocmai a fost prins trișând... un lucru extrem de periculos”.

Într-o intervenție la postul ABC, Trump a declarat că Iranul ar fi fost convins de China să accepte încetarea focului. În SUA sunt însă multe voci care susțin că Administrația Trump a făcut un pas major înapoi. Criticii afirmă că Washingtonul nu a obținut concesii semnificative, iar Iranul ar putea ieși mai puternic din aceste negocieri.

Critici a primit și premierul israelian Benjamin Netanyahu, din partea liderului opoziției, Yair Lapid.

Yair Lapid, liderul opoziției din Knesset: „Nu a existat niciodată un asemenea dezastru politic în toată istoria noastră. (...) Armata a îndeplinit tot ceea ce i s-a cerut, populația a demonstrat o dârzenie remarcabilă, însă Netanyahu a eșuat politic, a eșuat strategic și nu a atins nici măcar unul dintre obiectivele pe care și le-a stabilit el însuși”.

Donald Trump era deja criticat pentru că a scris pe Truth Social că va bombarda obiective civile și va distruge civilizația iraniană.

Deputatul Seth Moulton, (Partidul Democrat), Massachusetts: „Președintele este complet dezechilibrat, dar situația este de o gravitate mortală, pentru că atunci când comandantul suprem amenință cu crime de război executate de trupele noastre, în numele nu doar al său, ci al tuturor americanilor, cu toții trebuie să fim îngrijorați”.

Becca Balint, (deputat, Partidul Democrat), Vermont: „Bombardarea unor obiective civile constituie crime de război. Suntem, desigur, încă zguduiți de bombardarea din greșeală a unei școli din Iran în primele zile ale războiului”.

Iranul a continuat să lanseze rachete asupra statelor vecine până în ultima clipă dinaintea încetării focului. În mai multe regiuni ale Israelului s-au înregistrat explozii peste noapte și mai multe persoane au fost rănite.

După anunțul acordului, prețul petrolului a scăzut rapid sub 100 de dolari pe baril, iar bursele asiatice au deschis pe plus: peste 5% în Coreea de Sud și 4% în Japonia.