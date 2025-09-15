Parlamentarii români au ținut un moment de reculegere pentru activistul american Charlie Kirk. Propuneri inițiate de AUR

15-09-2025 | 17:01
Comentatorul conservator Charlie Kirk
Senatorii și deputații au ţinut, luni, câte un moment de reculegere în Parlament, în memoria activistului american Charlie Kirk, la propunerile unor parlamentari AUR.

Sabrina Saghin

„Vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, un luptător pentru adevăr şi libertate, ucis pentru curajul său. Prin acest gen simplu, dar profund, arătăm că România nu se aliniază extremiştilor neo-maxişti şi nu tolerează tăcerea complice în faţa crimei. Vă rog să onoraţi această memorie", a spus senatorul Ștefan Geamănu la începutul ședinței din Senat.

Și deputaţii au ţinut un moment de reculegere, luni, în plenul forului legislativ, propus de deputata AUR Gianina Şerban, care este vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

"Stimaţi colegi, vă rog să ţinem un moment de reculegere pentru Charlie Kirk, cel care a fost o voce care a luptat pentru dreptul la liberă exprimare", a spus Şerban.

După momentul de reculegere, liderul grupului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, i-a cerut Gianinei Şerban ca atunci când mai vrea să facă astfel de propuneri să anunţe înainte Biroul permanent, pentru că aşa prevede Codul de conduită.

Donald Trump
Reuters: Moartea lui Kirk l-a transformat pe Donald Trump într-un prezentator de reality show. "Trebuie doar să-i batem măr"

"Am înţeles, doamna vicepreşedinte, demersul dumneavoastră. Vă solicit în mod ferm ca de acum înainte să respectaţi Codul de conduită şi să aduceţi la cunoştinţa Biroului permanent înainte de a propune astfel de chestiuni, pentru că asta este procedura aprobată de noi în Parlament", a afirmat Andronache.

Roberta Metsola a refuzat să țină un moment de reculegere pentru Charlie Kirk

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat să aprobe, joi, propunerea facțiunilor politice de dreapta de a ține un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis.

Potrivit Politico, inițiativa a fost propusă inițial de Charlie Weimers, europarlamentar din partea grupului de dreapta Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), ca măsură simbolică „pentru a declara că dreptul nostru la libertatea de exprimare nu poate fi înăbușit”.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, un susţinător proeminent al preşedintelui american Donald Trump, a fost împuşcat în gât, săptămâna trecută, în timp ce vorbea la un eveniment în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem şi a murit ulterior din cauza rănilor.

Funcţionarii de stat au descris cazul drept un asasinat politic şi au spus că vor solicita pedeapsa capitală.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 15-09-2025 16:48

